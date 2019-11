Dufry a vu sa croissance s'accélérer au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Dufry a bouclé son troisième partiel sur une croissance organique de 4,1%, après 2,2% au premier semestre. L'évolution sur les neuf premiers mois de l'exercice s'inscrit ainsi au-dessus des expectative du marché.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et septembre a crû de 1,8% en rythme annuel pour s'établir à 6,68 milliards de francs suisses, précise l'exploitant bâlois de boutiques hors-taxes mardi dans un communiqué. En termes organiques, la croissance a été de 2,9%, contre 3,1% un an plus tôt.

Le bénéfice brut a dépassé les 4 milliards de francs suisses (+2,4%), pour une marge correspondante de 60,3%, en hausse de 40 points de base (pb) sur un an, qui reflète notamment "l'amélioration constante dans les négociations (de l'entreprise) avec les fournisseurs globaux et locaux".

Le résultat net attribuable aux actionnaires en revanche a fondu de près de deux tiers à 29,4 millions de francs suisses, grevé par 52,2 millions de minoritaires. Sur une base ajustée, il s'est inscrit à 337,1 millions.

Si les recettes et le bénéfice brut sont ressortis en ligne avec les prévisions des analystes sondés par AWP, la croissance organique en revanche a nettement dépassé les pronostics les plus optimistes, tant sur trois que sur neuf mois.

Dans la foulée de ses chiffres, Dufry a confirmé ses ambitions à moyen terme, à savoir, une génération de liquidités de 350-400 millions de francs suisses, ainsi qu'une croissance comprise entre 3-4%.

Le groupe a également annoncé qu'à compter de l'année prochaine, il ne publierait plus ses états financiers aux 1er et 3e trimestres, se contentant de communiquer ses chiffres de ventes.

buc/al