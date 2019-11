Dufry : acquisition d'une société russe de duty-free

08/11/2019 | 12:49

Dufry a finalisé l'acquisition de 60% du capital de la société russe de duty-free RegStaer Vnoukovo, a annoncé le groupe suisse.



L'accord comprend plus de 30 boutiques hors taxes et dédouanées à l'aéroport de Moscou Vnoukovo, qui accueille environ 22 millions de passagers par an, sur la base d'une concession à long terme jusqu'en 2035.



Cette société sera consolidée dans les comptes à compter de novembre 2019, a déclaré Dufry.



Le groupe développe ainsi sa position en Russie, avec ses activités déjà à Saint-Pétersbourg et à Sotchi.





