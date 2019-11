Dufry : acquisition de RegStaer Vnoukovo finalisée

08/11/2019 | 09:53

Dufry annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 60% dans le groupe russe RegStaer Vnoukovo, spécialisé dans les boutiques duty-free, transaction que le Suisse avait annoncé en juin dernier pour un montant non précisé.



L'accord comprend une concession à long terme, jusqu'en 2035, et un portefeuille de plus de 30 boutiques, situées principalement à l'aéroport de Moscou Vnoukovo, qui accueille environ 22 millions de passagers par an.



