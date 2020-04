Dufry bondit en Bourse, après des annonces pour sauver son capital

Zurich (awp) - Après un premier trimestre difficile en raison du coronavirus, Dufry a annoncé jeudi des mesures supplémentaires pour diminuer ses coûts, mais aussi pour renforcer sa structure de capital. L'exploitant de boutiques hors-taxes souhaite aussi renoncer au dividende pour 2020. Les analystes saluent dans l'ensemble ces actions.

Vers 9h20, le titre bondissait de 8,9% à 28,58 francs suisses, après avoir plongé de près de 10% dans les indications avant-Bourse. Le SPI lui reculait de 0,12%.

L'entreprise bâloise, qui a abandonné ses objectifs 2020, compte sur une facilité de crédit supplémentaire d'environ 450 millions de francs suisses ainsi que l'émission d'un emprunt convertible de 300 millions de francs suisses, selon un communiqué reçu jeudi. Elle prévoit le placement de jusqu'à 5,5 millions d'actions, ainsi que des économies de liquidités d'environ 160 millions de francs suisses pour l'année entière.

Pour la Banque cantonale de Zurich, peu d'entreprises sont aussi touchées par la crise liée au coronavirus que Dufry. La ZKB voit d'un oeil favorable les mesures "énergiques", comme l'annulation du dividende et l'augmentation de capital.

Volker Bosse de Baader Helvea souligne que le groupe est dans une lutte intense pour sauver ses liquidités et ses flux de trésorerie. "C'est pourquoi les mesures sont justes et conséquentes, même si cela signifie une dilution du bénéfice par action". Elles devraient aider à surmonter la tempête causée par le Covid-19. Mais les voyages et les vols seront sans doute parmi les dernières activités à reprendre. L'analyste confirme le titre à la vente.

Vontobel salue aussi ces mesures qui devraient aider l'entreprise, même dans un scénario où les ventes baisseraient de 70 à 80%, à poursuivre ses activités jusqu'à ce la situation redevienne à la normale.

UBS pense que Dufry prend les bonnes mesures pour garantir les liquidités et la solidité du capital. Quand les revenus baissent de 70 à 80%, l'analyste Joern Iffert évalue la combustion des liquidités à 50-80 millions de francs suisses par mois, incluant les réductions de coûts. Celles-ci devraient être supérieures à 300 millions cette année.

Après ces mesures annoncées jeudi, le groupe devrait avoir suffisamment de liquidités pour naviguer dans un environnement difficile en 2020-2021. L'expert s'attend aussi à ce que les revenus s'améliorent au second semestre.

ck/ol