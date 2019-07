Dufry : contrat de concession de 7 ans à l'aéroport d'Helsinki

01/07/2019 | 11:23

Dufry a signé un contrat de sept ans avec la direction de l'aéroport finlandais Finavia pour l'exploitation de sept nouveaux magasins de luxe et premium à l'aéroport d'Helsinki, a annoncé le voyagiste suisse.



Au total, 700 m2 de surfaces de vente s'ajouteront à l'exploitation de Dufry, qui exploite déjà trois magasins hors taxes sur une surface de vente de près de 4 000 m2 à l'aéroport, a précisé le groupe.



Dufry a annoncé son intention de présenter de nouvelles marques de luxe telles que Longchamp, Coach, Jimmy Choo et Chloe.



