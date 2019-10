Dufry : jugement favorable dans un litige fiscal au Brésil

11/10/2019 | 07:41

L'exploitant de boutiques détaxées Dufry annonce que la Cour Fédérale de Rio de Janeiro a rendu une décision favorable définitive et sans appel possible, dans un litige opposant ses filiales brésiliennes aux autorités fiscales du Brésil.



Le groupe suisse pourra ainsi réclamer des remboursements d'impôts payés au cours des années précédentes. Le montant des réclamations, le calendrier du recouvrement et l'impact financier de la décision sont en cours d'évaluation.



A ce stade, Dufry estime que le montant net positif pourrait s'établir à environ 40 ou 50 millions de francs suisses, se traduisant par un effet non récurrent positif. Il prévient toutefois que les procédures de recouvrement pourraient durer quelques années.



