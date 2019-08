Dufry : la Norges Bank accroît sa participation

21/08/2019 | 12:41

La Banque centrale de Norvège a porté à un peu plus de 3,1% sa participation dans le capital de Dufry, peut-on lire mercredi dans un avis publié par l'opérateur boursier suisse SIX.



Suite à une acquisition d'actions, la Norges Bank détenait en date du 16 août 1.571.146 titres du numéro un mondial du duty free, représentant précisément 3,11% de ses droits de vote.



Au précédent pointage, qui datait de la fin du mois de juin, la Norges Bank détenait une participation de l'ordre de 2,9%.



