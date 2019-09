Dufry : le contrat avec 25 aéroports espagnols prolongé

24/09/2019 | 18:33

Dufry annonce ce mardi soir que le conseil d'administration de l'AENA, opérateur d'aéroports espagnols, a décidé de prolonger le contrat liant Dufry à 25 aéroports espagnols, pour une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.



'Le nouveau contrat prolongé sera opérationnel après l'expiration du contrat de concession actuel, qui prendra fin le 31 octobre 2020', précise Dufry.



Le contrat nouvellement prolongé comprend une durée initiale de 3 ans et une option permettant de prolonger le contrat en deux étapes d'un an à chaque fois.



