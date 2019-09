Dufry : nouveau contrat à l'aéroport de Florianópolis

12/09/2019 | 07:45

Le spécialiste suisse de la distribution en zone hors taxes Dufry annonce la signature d'un nouveau contrat étendant sa présence à l'aéroport international de Florianópolis, au sud du Brésil, géré par Flughafen Zürich AG.



Ce nouveau contrat comprend deux boutiques libres de taxes et une boutique à taxes déjà payées, totalisant 650 m2 de surface de ventes supplémentaire dans le nouveau terminal de l'aéroport, qui sera ouvert le 1er octobre et sera quatre fois plus grand que le terminal existant.



