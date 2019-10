Dufry : nouveau contrat à l'aéroport de Mexico

16/10/2019 | 08:37

Dufry fait part d'un nouveau contrat pour opérer trois nouvelles boutiques en zone détaxée avec 1.400 m2, dans le terminal 2 de Benito Juárez International Airport, plus connu sous le nom de Mexico City International Airport.



Avec ce nouveau contrat, le Suisse va opérer en tout près de 7.400 m2 de surface de vente dans cet aéroport. La principale boutique proposera une large gamme de marques en parfumerie-cosmétiques, vins-spiritueux et produits de luxe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.