Dufry : prend 60% dans un spécialiste russe du duty-free

05/06/2019 | 12:47

Le groupe suisse Dufry annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 60% dans le groupe russe RegStaer Vnoukovo, spécialisé également dans les boutiques duty-free, afin d'accroître sa présence dans les aéroports de Moscou.



L'accord comprend une concession à long terme, jusqu'en 2035, et un portefeuille de plus de 30 boutiques, situées principalement à l'aéroport de Moscou Vnoukovo, qui accueille environ 22 millions de passagers par an.



La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre. Les termes financiers n'ont pas été révélés.





