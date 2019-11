Dufry prêt à prendre des risques avec un nouveau concept à l'aéroport de Zurich

Zurich (awp) - Dufry a de grandes ambitions pour le nouvel espace "The Circle", à proximité de l'aéroport de Zurich. "Nous voulons innover et nous sommes prêts pour cela à prendre des risques", a assuré Joanna Warner, qui travaille pour l'exploitant de boutiques hors taxes.

Si toute innovation présente un risque, Dufry n'a pas hésité. "Nous ne pouvions en aucun cas manquer cette opportunité", a affirmé la responsable en marge du Retail Forum, une des plus importantes manifestations dédiées au commerce de détail en Suisse. Partenaire de longue date de Zürich Flughafen, Dufry accompagne l'exploitant du tarmac zurichois dans son projet "The Circle" sur le volet commercial.

Ce projet immobilier pharaonique, jusqu'à 2000 ouvriers travaillent simultanément sur le chantier, doit donner naissance à un centre comprenant des bureaux, des boutiques (10% de la surface), des restaurants, un parc et... le plus court téléphérique de Suisse.

Depuis quatre ans, Dufry planche sur un concept "novateur" pour offrir une expérience inédite aux consommateurs, a expliqué Mme Warner. Une équipe est pleinement dédiée au projet et échange de manière hebdommadaire avec l'aéroport.

"C'est difficile car c'est nouveau. C'est le premier projet de ce type", a-t-elle affirmé. Il ne s'agit en aucun cas de faire la même chose que dans l'aéroport car "le profil de la clientèle sera différent". Les gens qui se rendront à The Circle n'y seront pas par hasard, ils s'y rendront exprès et ils auront également plus de temps, a-t-elle détaillé.

"The Circle n'est pas un centre commercial mais une place de marché pour expériences" a de son côté affirmé Stefan Gross, directeur commercial de Zürich Flughafen. Convaincu que les chances de réussite sont "plus fortes" si quelque chose de différent est proposé, il s'est dit "soulagé" lorsque Dufry a présenté son concept.

"Nous avons suffisamment de boutiques traditionnelles, en avoir plus ne nous rapporterait rien. Nous avons besoin de nouveauté", a-t-il insisté. D'autres partenaires innovent également pour The Circle a assuré le directeur, citant Omega, Jelmoli et Globus.

Les deux partenaires veulent créer un "environnement dans lequel les clients se sentiront comme à la maison", a renchérit Mme Warner. "Quand les gens sont détendus, quand ils trouvent une valeur ajoutée, ils achètent".

