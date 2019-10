Dufry renforce sa présence à l'aéroport de Mexico City

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry dispose de trois nouvelles enseignes couvrant une superficie de 1400m2 au terminal 2 du Mexico City International Airport. Grâce à ce contrat, Dufry gère actuellement sur ce site des boutiques couvrant presque 7400 m2 de superficie, annonce mercredi l'entreprise.

Ce développement a été rendu possible grâce à un contrat signé avec Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), précise le communiqué. Le groupe bâlois est présent à l'aéroport international de Mexico City depuis 1995 dans les terminaux 1 et 2 et y compte maintenant 29 boutiques hors-taxes.

Mexico City Airport, le plus important en Amérique latine, a accueilli 48 millions de passagers en 2018, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente.

Grâce à la collaboration avec AICM, Dufry est présent dans 12 aéroports au Mexique.

lk/jh