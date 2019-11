Dufry s'envole en Bourse après le décollage de la croissance au 3e trimestre

Zurich (awp) - L'action Dufry avait les faveurs de la cote mardi à la Bourse suisse, après la publication d'un troisième partiel faisant état d'une forte accélération de la croissance organique. Après s'être maintenue péniblement autour des 2% au premier semestre, cette dernière a dépassé les 4% entre juillet et septembre.

Peu après 10h05, la nominative Dufry s'appréciait de près de 6,5% à 92,08 francs suisses, alors que le marché dans son ensemble (SPI) se contractait de 0,18%. Plus de 500'000 titres avaient changé de main, soit le double du volume journalier moyen.

Evoquant des chiffres solides, Baader Helvea salue l'amélioration des résultats et l'accélération de la croissance organique. La poussée de la marge brute est essentiellement à mettre au crédit des contrats nouvellement négociés avec les fournisseurs, relève le courtier genevois.

Dans son commentaire, la banque Vontobel pointe du doigt l'évolution toujours négative en Amérique latine, même si des progrès ont été réalisés dans la région pendant la période sous revue. Le groupe pourrait d'ailleurs connaître une poussée au Brésil l'année prochaines à la faveur d'une modification réglementaire.

Au niveau de son résultat opérationnel (Ebit) ajusté, Dufry a profité d'un remboursement d'impôts au Brésil, note pour sa part la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Mais même ajustée de cet effet, la performance est supérieure aux attentes, et l'objectif de liquidités à moyen terme est à portée de tir.

Plus sceptique, UBS signale que sur une base ajustée, les activités de vente dans les aéroports, qui représentent près de 85% des recettes du groupe, se sont contractées pendant le trimestre sous revue, et que la croissance observée est due exclusivement aux magasins situés dans les gares et autres emplacements. Par ailleurs, l'évolution de l'Ebit est entravée par les coûts élevés de concessions.

buc/jh