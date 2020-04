Dufry: succès du placement de 5,5 millions d'actions

Zurich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry a annoncé vendredi le succès de son offre de placement sur le marché de 5 millions de nouveaux titres, représentant 9,9% du capital-actions du groupe bâlois. Quelque 500'000 actions en réserve ont également été émises.

Les titres ont été placés - uniquement auprès d'investisseurs professionnels en Suisse et auprès d'institutionnels ailleurs - au prix de 27,50 francs suisses l'unité pour un total de 151,3 millions de francs suisses, a précisé le groupe dans un communiqué. Les nouveaux titres doivent être cotés à la Bourse suisse à partir de lundi.

Dufry a par ailleurs placé avec "succès", via sa filiale Dufry One BV, des obligations convertibles en actions de la société arrivant à maturité en 2023 et pour un total de 350 millions de francs suisses. Le coupon semestriel s'élève à 1,0%.

al/jh