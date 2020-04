UBS envoie Dufry à la cave

Joern Iffert, qui suit Dufry chez UBS, s'attend à ce que les revenus 2020 de l'entreprise chutent de 40% à cause du coronavirus. Une reprise aura lieu en 2021, mais le spécialiste craint qu'il ne faille attendre jusqu'à 2022/2023 pour retrouver les niveaux de rentabilité de 2018/2019. A terme, la société devrait conserver son leadership dans le secteur, mais la visibilité à plus brève échéance reste problématique et les covenants sur la dette seront probablement renégociés.

Côté risques, la demande de voyages d'affaires risque de faiblir car la vidéoconférence et les téléconférences prouvent qu'elles constituent une alternative valable", souligne l'analyste, qui pense aussi que les voyageurs pourraient être échaudés par le tourisme pendant un certain temps. Seul point positif, les frais de concession pourraient s'alléger.