DuPont : dans le vert avec des propos de broker

10/09/2019 | 15:57

A contre-courant de Wall Street, DuPont avance de 1% sur fond de propos favorables de Jefferies qui initie une couverture du titre du chimiste avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 85 dollars.



'Une meilleure discipline opérationnelle et un engagement à exploiter sa liberté de manoeuvre devrait rendre l'action Dupont plus résiliente face au faible contexte macroéconomique', estime l'intermédiaire financier.



Selon lui, 'le cycle de productivité actuel et un free cash-flow robuste pourraient traduire un taux de croissance annuelle moyenne de 4,1% des ventes par un taux de 12% pour le BPA vers le milieu de la prochaine décennie avec une pleine flexibilité du bilan'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.