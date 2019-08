DuPont : fourchette cible de BPA annuel relevée 0 01/08/2019 | 13:20 Envoyer par e-mail :

A l'occasion de ses trimestriels, DuPont annonce un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pro forma, à entre 3,75 et 3,85 dollars, mais n'attend plus qu'une croissance organique des ventes en légère baisse en 2019.



Au titre du deuxième trimestre 2019, le chimiste affiche un BPA ajusté en croissance de 9% à 97 cents, dépassant de 14 cents le consensus, malgré des revenus en repli de 7% à 5,5 milliards de dollars (-3% en organique).



'Ces résultats montrent notre promptitude à répondre à des conditions de marché en continuelle évolution', commente son président exécutif Ed Breen, faisant part en outre du lancement d'un programme de rachats d'actions pour deux milliards de dollars.



