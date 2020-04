DuPont : suspension des objectifs annuels

20/04/2020 | 14:17

DuPont annonce la suspension de ses objectifs de BPA ajusté et de revenus pour 2020, compte tenu de l'affaiblissement mondial de l'automobile, de l'énergie et d'autres marchés finaux, ainsi que des incertitudes sur la durée et l'intensité de la pandémie de Covid-19.



Pour son premier trimestre, le groupe de chimie basé à Wilmington (Delaware) indique anticiper un BPA ajusté compris entre 82 et 84 cents, pour un EBITDA opérationnel de l'ordre de 1,3 milliard de dollars et un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards.



