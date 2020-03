DWS : Jefferies relève sa recommandation

23/03/2020 | 14:19

Jefferies relève sa recommandation sur DWS de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 36 à 28 euros, dans une note consacrée aux gestionnaires européens d'actifs et de fortune, pour lesquels il a réduit ses estimations de BPA.



'Si la plupart des sociétés ont des composantes de coûts variables et certaines poursuivent des mesures en interne, les noms sensibles aux actifs, inévitablement, ne sont pas des valeurs refuges dans cette tempête', souligne le broker.



'Le seul réconfort est que, pour beaucoup de titres, le marché semble avoir intégré un résultat pire que ce que nous avons observé, au moins jusqu'à présent', juge cependant Jefferies, qui considère le potentiel de hausse de DWS comme convaincant.



