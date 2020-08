DWS : Oddo relève sa recommandation

13/08/2020 | 10:20

Oddo BHF relève sa recommandation sur DWS de 'neutre' à 'achat', 'conséquence mécanique' de la hausse de son objectif de cours passant de 31,7 à 37,8 euros, faisant ressortir un potentiel proche de 20% pour le titre du gestionnaire d'actifs allemand.



'Sauf retournement, DWS devrait être en mesure d'atteindre un C/I (cost/income) de 65% en 2021 contre environ 73% il y deux ans. Nous estimons par ailleurs que Deutsche Bank a tout intérêt à aider DWS à abaisser son C/I pour maximiser sa valorisation', juge-t-il.



La publication des résultats du deuxième trimestre 2020 amène le bureau d'études à réviser ses prévisions 2020 de 16% et 2021 de 24%, prévisions qui se situent 9% au-dessus du consensus prépublication pour 2020 et 4% pour 2021.



