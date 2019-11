DWS : UBS passe à l'achat

14/11/2019 | 11:00

Jusqu'alors neutre, UBS est passé à l'achat sur l'action du gestionnaire d'actifs allemand DWS. L'objectif de cours est porté de 30 à 37 euros.



Selon les analystes, le titre est peu valorisé au regard de profits attendus en forte hausse, tirés par la croissance des volumes et les économies. Ainsi, les bénéfices de DWS devraient progresser de 14% entre 2018 et 2022, alors qu'aucun concurrent ne peut en dire autant, estime UBS.





