DWS & GmbH : Carlyle, DWS intéressés par Arriva, Keolis aussi en lice

La procédure d'enchères menée par le groupe ferroviaire allemand et Citi devrait démarrer à la mi-juin, ont déclaré quatre sources.

Deutsche Bahn, qui a acheté Arriva en 2010, doit libérer du cash pour réduire son endettement et relancer sa croissance. Le groupe allemand espère empocher jusqu'à 4,5 milliards d'euros, alors que sa dette atteignait 19,5 milliards d'euros fin 2018, a observé l'une des sources.

Mais les parties intéressées sont plus réservées et valorisent Arriva entre trois et 3,5 milliards d'euros, ont fait valoir les sources.

La vente d'Arriva est la première priorité de Deutsche Bahn, sans exclure toutefois une introduction en Bourse de sa filiale pour maximiser le prix, ont précisé les sources.

Le fonds de capital investissement américain Apollo et Keolis, filiale de la SNCF, travaillent de leur côté à leur propre offre sur Arriva, ont-elles ajouté.

Deutsche Bahn veut recevoir des propositions provisoires avant l'été afin de poursuivre des discussions exclusives avec un candidat privilégié fin septembre ou début octobre, a expliqué l'une des sources.

Alexander Doll, membre du directoire de Deutsche Bahn, a confirmé que l'opérateur ferroviaire poursuivait les deux pistes: une cession de 100% d'Arriva à un ou plusieurs investisseurs ou une IPO.

DWS et Keolis se sont refusé à tout commentaire. Apollo et Carlyle n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Arriva, qui emploie 53.000 personnes en Europe, a dégagé un excédent brut d'exploitation de 575 millions d'euros en 2018 et réalisé un chiffre d'affaires de 5,44 milliards d'euros.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Pamela Barbaglia, Arno Schuetze et Harry Brumpton