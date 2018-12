DWS : JPMorgan adopte une recommandation négative

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre d’une étude consacrée aux gestionnaires d’actifs, JPMorgan a abaissé sa recommandation sur DWS à Sous-pondérer avec un objectif de cours de 24 euros. Le bureau d’études estime que les objectifs à moyen terme sont de plus en plus difficiles à atteindre en raison d’un contexte macroéconomique et de marchés qui se détériorent. Il précise que ce scénario n’est pas intégré dans le cours. L’analyste prévoit ainsi que DWS n’atteindra pas son objectif d’un coefficient d’exploitation inférieur à 65%.