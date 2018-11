Avis aux dirigeants d'entreprises : ces six tendances vont impacter le parcours de votre transformation numérique en 2019

Du numérique impensable, des applications de pointe et l'éveil de l'information feront partie des tendances numériques pour entreprises à suivre en 2019, selon les dernières prévisions de DXC Technology (NYSE: DXC), leader mondial indépendant des services IT de bout-en-bout.

L'entreprise a présenté aujourd'hui six prédictions qui définiront les changements IT auxquels les organisations devront penser pour mener à bien leurs stratégies numériques l'année prochaine.

"La transformation des activités s'accélère alors que les entreprises misent gros sur la stratégie numérique pour gagner en efficience, inventer de nouveaux marchés, reconcevoir les expériences client et faire des économies qu'elles peuvent réinvestir pour financer un futur numérique," a déclaré Dan Hushon, senior vice president et chief technology officer de DXC Technology. "Les dirigeants d'entreprises devraient évaluer comment ces six tendances vont définir le parcours de leur transformation numérique afin de prendre les bonnes décisions, apprendre rapidement et mettre en oeuvre en 2019."

Dan Hushon a identifié six tendances numériques qui vont accélérer la transformations des entreprises en 2019 :

1) Les entreprises poursuivent des objectifs numériques hyper ambitieux

en 2019, les entreprises prendront des décisions plus alignées, misant sur des exécutions radicales pour accélérer l'activité numérique. Il faut s'attendre à voir de nouvelles entreprises, de nouveaux modèles et technologies issues du numérique. Une stratégie numérique unifiée entre les opérations et l'IT est la seule manière de se défaire du déficit technique accumulé qui empêche les entreprises d'explorer de concepts numériques à décrocher la lune. Il est ici question de recentrage, d'accélérer la transformation numérique, de faire preuve de ténacité pour réussir et avoir une croissance non linéaire.

2) Les entreprises adoptent des plateformes IdO de prochaine génération

Alors que les entreprises basent leur monde physique sur un univers numérique riche en informations, les "choses" intelligentes deviennent un élément moteur pour implémenter des plateformes de prochaine génération en 2019. Cette avance permettra d'analyser d'énormes quantités de données spécifiques à l'industrie de l'Internet des Objets (IdO), et de révéler de nouvelles corrélations hyper-dimensionnelles offrant de nouvelles perspectives, des prises de décision améliorées et de meilleurs résultats à l'entreprise.

3) L'edge computing perturbe le cloud

L'industrie IT continue à construire ce qu'on appelle "la Matrice," une infrastructure IT omniprésente et intelligente qui va au-delà du cloud pour inclure l'edge computing, les plateformes IdO, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée/virtuelle, la blockchain et bien d'autres encore. Les sociétés vont développer de nouvelle façons d'exploiter la Matrice, notamment des applications décentralisées (DApps), transférant le pouvoir d'un petit nombre d'acteurs clés à un grand nombre de participants. En outre, le passage vers des applications orientées événements et des architectures sans serveur permet à de petites applications très spécifiques de tourner dans des environnements très léger comme des appareils portés dans la poche ou au poignet.

4) Les entreprises rentrent dans l'ère de l'éveil de l'information

Exploiter l'information va devenir une compétence essentielle en 2019. Les entreprises qui vivent l'éveil de l'information vont se rendre compte que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine peuvent améliorer les offres de service et générer de nouvelles sources de revenus — mais seulement avec les bons algorithmes, un modèle bien orchestré, les bonnes données et la bonne infrastructure.

5) Les entreprises reconçoivent les expériences client dans un contexte de protection des données plus contraignant

La protection des données à caractère personnel des clients va forcer les sociétés à repenser leur stratégie numérique lorsque l'impact complet du Règlement général sur la protection des données (RGPD) sera en vigueur. Les entreprises doivent créer des écosystèmes d'information axés sur la vie privée, construits sur une base solide d'analyse et de sécurité, si elles comptent offrir des interactions sûres et des expériences clients de haute qualité.

6) Les sociétés commencent à fermer leur centres de données

Le centre de données d'entreprise devient moins pertinent alors que la provenance des données et leur traitement basculent vers le cloud. Pour être plus efficace et retirer une plus grande valeur de leurs données, les entreprises déplacent les charges de travail vers les fournisseurs de cloud publics, qui ont une gigantesque capacité de bande passante et des centres de données stratégiquement placés. La tendance va se confirmer au cours des trois à cinq prochaines années, lorsque la migration vers le cloud sera substituée par des alternatives conçues directement dans cloud.

Ressources :

6 digital trends to accelerate business transformation in 2019, par Dan Hushon, Chief Technology Officer chez DXC article et vidéo

DXC’s 6 digital trends for 2019 blog post

Suivez Dan Hushon sur @DanHushon pour en apprendre davantage sur le parcours de la transformation numérique

pour en apprendre davantage sur le parcours de la transformation numérique Participez à la conversation sur #DXCDigitalTrends19

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), leader mondial indépendant des services informatiques de bout en bout, aide près de 6 000 clients des secteurs privé et public, issus d'un large éventail de secteur et répartis dans 70 pays. L'indépendance technologique, les talents internationaux et le vaste réseau de partenaires de la société contribuent à fournir des produits et solutions de transformation numérique aidant nos clients à exploiter la puissance de l'innovation pour se nourrir du changement. DXC Technology est reconnue parmi les meilleures entreprises citoyennes au monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181115005458/fr/