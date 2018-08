DXC Technology : Collaboration entre DXC Technology et Amazon Web Services (AWS) pour moderniser les services TI et accélérer la migration des clients vers AWS

Les sociétés fourniront des solutions nuagiques souples et de bout en bout associant la puissance du nuage AWS aux services numériques sectoriels et à la propriété intellectuelle de DXC

La nouvelle solution intégrée DXC - AWS fournira aux clients une souplesse et une innovation accrues, tout en réduisant les coûts

DXC Technology (NYSE: DXC) et Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com (NASDAQ: AMZN), ont annoncé aujourd'hui un accord mondial pluriannuel pour mettre au point une nouvelle pratique intégrée DXC - AWS de plusieurs milliards de dollars qui fournira des services de migration TI, transformation d'applications et d'innovation commerciale aux entreprises clientes du Fortune 1000.

La pratique intégrée DXC - AWS offrira aux clients des solutions nuagiques sécurisées alliant un éventail complet de services nuagiques via AWS aux services pour entreprise de DXC, afin de leur permettre d'innover dans leurs secteurs, d'accroître leur flexibilité, et de s'adapter avec rapidité et évolutivité à des conditions de marché en constante évolution, tout en modernisant leurs opérations en vue de l'ère numérique.

Les clients de DXC sont des entreprises internationales cherchant à accélérer leurs transformations numériques en migrant vers AWS avec DXC, tout en s'appuyant sur les relations éprouvées sur lesquelles elles comptent depuis des années. La nouvelle collaboration sera axée sur la migration d'applications, la transformation numérique, et des services spécifiques qui optimisent la propriété intellectuelle de DXC (IP) par l'entremise d'AWS, le chef de file mondial des services nuagiques.

À propos de la pratique intégrée

La nouvelle pratique intégrée DXC - AWS renforce la relation existante entre DXC et AWS, avec l'objectif premier de permettre aux clients de migrer aisément leurs environnements TI et applications vers le nuage. Il s'agit d'une réponse directe face à une demande croissante des clients en faveur de solutions intégrées et hautement sécurisées exploitant les technologies nuagiques avancées, la fiabilité, l'échelle et la cadence d'innovation d'AWS. La pratique est l'élément central d'un accord pluriannuel d'une grande portée entre les deux entreprises, et qui englobe également le développement, le marketing, la vente et la livraison de solutions AWS.

"L'accord d'aujourd'hui combine l'expertise approfondie de DXC dans les services d'entreprise et la propriété intellectuelle spécialisée, à la puissance du nuage AWS, pour accélérer les transformations numériques de nos clients", déclare Mike Lawrie, président du conseil, président et chef de la direction de DXC Technology. "En plus d'apporter de nouveaux niveaux de performance et de productivité, les clients réaliseront des réductions de coûts pouvant déboucher sur des réinvestissements dans des technologies numériques révolutionnaires avantageuses pour leurs clients, employés et toutes les parties prenantes."

"Depuis de nombreuses années, les entreprises à succès comptent sur l'expertise de DXC pour gérer leurs services TI", déclare Andy Jassy, chef de la direction d'AWS. "Cet accord représente un engagement, aussi bien pour DXC qu'AWS, pour permettre aux clients de longue date et plus récents de DXC de profiter plus facilement du nuage au sein d'un écosystème comportant le plus de fonctionnalités, d'innovations et de partenaires, et avec le plus d'expérience pour aider les entreprises à se mettre à échelle. Tout cela donne aux clients l'accès aux meilleures capacités pour faire évoluer et différencier leur expérience client."

Depuis deux décennies, Union Insurance Group a conçu ses polices de manière à répondre aux besoins spécifiques de plus de 6 000 organisations syndicales. Elle a récemment déployé Integral de DXC, une solution d'assurance de bout en bout couvrant l'intégralité du cycle de vie de l'assurance, depuis le point de vente jusqu'aux déclarations et paiements, avec des fonctions accessibles à partir d'un site interne unique, sur AWS.

"Union Insurance a fait appel à DXC et AWS pour travailler sur la stratégie de transformation numérique d'Union afin de mieux servir et interagir avec les clients et partenaires d'Union", déclare Anshul Srivastav, responsable de l'information chez Union Insurance, basé aux EAU. "La transformation numérique change la donne et aide Union Insurance à se positionner en vue d'une réussite durable.

"Nous sommes ravis de voir ce rapprochement entre DXC et AWS pour accélérer notre migration vers le nuage", poursuit Srivastav. "Désormais, nous sommes pratiquement capables de commercialiser en temps réel des produits innovants qui enchanteront nos clients. Il est donc possible de déployer des produits d'assurance novateurs, basés sur les technologies et générant du chiffre d'affaires pour la société."

La pratique intégrée DXC - AWS aura pour but d'optimiser la gamme de solutions AWS de DXC, en accordant initialement la priorité à:

Services de sécurité et de conformité gérées pour AWS

Services nuagiques VMware dédiés sur la solution de migration d'AWS

Services analytiques sur AWS

Services d'application pour AWS

Assistance critique pour SAP sur AWS

Les services gérés DXC pour AWS sont soutenus par DXC Bionix™, son modèle de prestation de services numériques fournissant une approche exhaustive pour une automatisation intelligente à échelle.

"L'adoption des nuages publics s'intensifie, en grande partie en raison des entreprises qui reconnaissent que le nuage est devenu le tremplin de quasiment chaque nouvelle innovation TI au cours des deux dernières années, y compris l'IA, la blockchain et l'informatique quantique. Les organisations ne se trouvant pas sur le nuage public seront de plus en plus isolées du monde de l'innovation technologique", déclare Frank Gens, vice-président principal et analyste en chef chez IDC. "De solides partenariats, comme celui entre DXC Technology et AWS, contribueront à booster cette transition vers le nuage public, tout en créant des solutions numériques transformant les organisations et enrichissant les relations avec les partenaires, et les clients actuels et potentiels."

DXC est déjà un partenaire Premier dans le réseau d'AWS et un fournisseur certifié de services gérés AWS, et détient de multiples compétences de migration AWS faisant état de ses capacités techniques et de sa réussite éprouvée à aider les entreprises clientes à accélérer l'adoption AWS. DXC dispose de plus de 8 000 accréditations AWS commerciales et techniques, le plus grand nombre détenu par une société en dehors d'AWS. En outre, DXC possède plus de 900 certifications AWS, y compris des certifications d'associé et de niveau professionnel, et projette de doubler ce chiffre au cours de l'année prochaine, dans le cadre de la collaboration DXC AWS. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.dxc.technology/amazon.

