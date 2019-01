Les chefs d'entreprise peuvent trouver de précieux conseils pour accélérer la transformation numérique dans une nouvelle série d'exposés de principes de DXC Technology (NYSE : DXC). La série "DXC Digital Directions" - sorte d'itinéraires numériques, rédigée par les chefs de file mondiaux de la technologie de l'entreprise, explore les possibilités numériques qui s'offrent aux entreprises afin d'obtenir des renseignements exploitables et axés sur les données, d'améliorer l'expérience client, d'accroître le rendement des employés et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

"Les entreprises cherchent à étendre leurs efforts numériques, en tirant parti des nouvelles plates-formes de services numériques et d'une intégration plus poussée des processus d'entreprise", a déclaré Dan Hushon, senior vice president et chief technology officer pour DXC Technology. "Au fur et à mesure que les entreprises se repositionnent face aux nouvelles réalités numériques, les chefs d'entreprise doivent acquérir les connaissances, la technologie et les solutions nécessaires pour réussir leur transformation. Les documents DXC Digital Directions offrent des conseils sur la façon d'adopter la transformation, de créer une culture numérique et de former des équipes hautement performantes en utilisant tous les outils technologiques de pointe à leur disposition."

Les exposés de principes DXC Digital Directions

Les exposés de principes DXC Digital Directions explorent comment l'adoption des technologies numériques peut contribuer à la croissance du chiffre d'affaires et aux améliorations basées sur les coûts, ainsi qu'à l'optimisation continue des processus opérationnels.

La série aborde les principes fondamentaux de la création et de l'évolution d'une plate-forme numérique solide pour exploiter les données au sein de l'entreprise, et décrit les opportunités offertes par les innovations dans les technologies de l'information dans le cloud et hybride, les risques, l'analyse, les applications, le lieu de travail et la livraison. Il couvre également la dynamique numérique dans les services financiers, les soins de santé, l'assurance, les voyages, les transports et l'hôtellerie.

Les documents de la série comprennent :

Quatre autres documents examinent comment certaines industries tirent parti des possibilités offertes par le numérique :

Maîtriser la banque numérique pour réussir dans les services financiers - Les prestataires de services financiers doivent repenser leur place dans la chaîne de valeur et déterminer quels services fournir et lesquels externaliser. Ils doivent également mettre en place une plate-forme numérique qui tire parti des nouvelles technologies et ouvre les processus de base à des tiers.

- Les prestataires de services financiers doivent repenser leur place dans la chaîne de valeur et déterminer quels services fournir et lesquels externaliser. Ils doivent également mettre en place une plate-forme numérique qui tire parti des nouvelles technologies et ouvre les processus de base à des tiers. Libérer les données sur les soins de santé pour offrir de meilleurs soins aux patients - Les organismes de soins de santé et de sciences de la vie doivent établir un riche écosystème d'information qui tire parti des nouvelles sources de données sur les patients de manière à obtenir de meilleurs résultats pour la santé.

- Les organismes de soins de santé et de sciences de la vie doivent établir un riche écosystème d'information qui tire parti des nouvelles sources de données sur les patients de manière à obtenir de meilleurs résultats pour la santé. Repenser l'assurance en engageant les clients dans l'ère numérique - Les principaux assureurs créeront une relation continue entre eux et les titulaires de polices et adopteront une plateforme d'assurance moderne et améliorée par l'IA pour offrir une expérience client différenciée et des offres simplifiées.

- Les principaux assureurs créeront une relation continue entre eux et les titulaires de polices et adopteront une plateforme d'assurance moderne et améliorée par l'IA pour offrir une expérience client différenciée et des offres simplifiées. Comment les systèmes de transport intelligents sont en train de changer l'industrie - Le déploiement d'une plate-forme de transport connectée qui unifie les données tout au long du voyage crée une nouvelle valeur pour les passagers et le fret.

Accédez aux exposés de principes DXC Digital Directions et aux informations utiles ci-dessous :

