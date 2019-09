DXC Technology : Le Rapport NEAT 2019 de NelsonHall nomme DXC Technology leader des services de cyber-résilience

DXC Technology (NYSE: DXC), chef de file mondial des services informatiques de bout-en-bout et indépendants, a été positionnée comme leader du segment de marché global des services de cyber-résilience par le dernier rapport NelsonHall Evaluation & Assessment Tool (NEAT).

NelsonHall a évalué 12 fournisseurs selon leur aptitude à procurer des avantages immédiats et à répondre aux exigences des futurs clients, en se focalisant sur le conseil et l'approche stratégique, la gestion de la réponse aux incidents et de la continuité de l'activité, ainsi que les services de sécurité gérés.

"L'évaluation NEAT des services de cyber-résilience réalisée par NelsonHall a positionné DXC comme leader, en raison de ses solides équipements de cybersécurité, proposés sous forme de services autonomes ou dans le cadre d'une solution informatique de bout-en-bout," a déclaré Mike Smart, analyste principal et officier des opérations chez NelsonHall. "Dans le cadre de cette capacité, DXC possède une connaissance approfondie de l'activité du client, ce qui lui permet ainsi d'appuyer sa réponse aux menaces et d'élaborer des plans de poursuite de l'activité," a-t-il ajouté.

NelsonHall a également fait remarquer que DXC possède des capacités de recherche en matière de sécurité parmi les plus exhaustives, de nombreux plans et stratégies telles la cyber-architecture de référence (CRA), qui lui permet de protéger, rapidement et pleinement, les environnements de ses clients. Le rapport a mentionné les grandes capacités de DXC dans le domaine de la cybersécurité, dont témoignent son réseau global de centres de gestion de la sécurité (SOC), ouverts 24/24h, 7/7 jours et 365/365 jours par an, et son personnel capable d'appuyer la majorité des contrats de sécurité de grande envergure.

"Le fait d'être nommé leader de ce segment de marché global souligne les solides capacités de DXC qui permettent aux organisations de mettre sur pied des capacités de sécurité au sein de la structure-même de l'entreprise numérique," a affirmé Mark Hughes, vice-président principal et directeur général de la Sécurité chez DXC Technology. "DXC est bien placée pour offrir les services numériques de nouvelle génération, avec un degré élevé d'automatisation, via une plateforme de sécurité qui applique des processus simples, des analyses approfondies et une automatisation intelligente au processus d'informations de sécurité et de gestion des événements [SIEM]," a-t-il poursuivi.

Des offres de sécurité de bout-en-bout

DXC fournit des offres de services de bout-en-bout - des services consultatifs à la gestion, en passant par l'architecture et la mise en oeuvre - et est également positionnée comme leader dans l'évaluation NEAT de NelsonHall pour les capacités suivantes:

Services de sécurité gérés

Gestion de la réponse aux incidents et de la continuité des opérations

Conseils et approche stratégique

Une analyse sommaire des aptitudes de DXC basée sur l'évaluation NEAT des fournisseurs de NelsonHall en matière de services de cyber-résilience dans le segment global du marché peut être consultée ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout-en-bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6.000 clients des secteurs public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

A propos de NelsonHall

NelsonHall est le premier cabinet d'analyse mondial travaillant à aider les organisations à comprendre ce que constitue « l'art du possible » dans la prochaine génération de services informatiques et commerciaux. Avec des analystes répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations côté acheteur des informations détaillées et critiques sur les marchés et les fournisseurs (dont des évaluations à l'aide du logiciel NEAT) qui les aident à prendre des décisions rapides et hautement éclairées en matière d'approvisionnement. NelsonHall offre en outre aux prestataires de services, une connaissance approfondie de la dynamique des marchés et des besoins des utilisateurs pour les aider à parfaire leurs stratégies de mise sur le marché.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190903005840/fr/