DXC Technology : Les entreprises augmenteront les investissements dans les technologies numériques et leur adoption en 2019, selon une étude de l'Economist Intelligence Unit et de DXC Technology

La majorité des répondants s'attendent à ce que leurs organisations accroissent les investissements dans l'innovation numérique, combinant ainsi la réduction des coûts aux avantages de la transformation digitale

Une nette majorité des entreprises augmenteront leurs investissements dans les technologies numériques au cours de l'année à venir, et bon nombre d'entre elles prévoient que la modernisation informatique alimentera les futurs efforts de transformation, qui déboucheront sur une réduction des coûts et une rentabilité accrues. Voici quelques-unes des conclusions d'une nouvelle étude internationale réalisée par l'Economist Intelligence Unit (EIU) et commandée par DXC Technology (NYSE: DXC), chef de file mondial indépendant des services informatiques de bout en bout.

L'étude, intitulée "2019: The Year of Digital Decisions" (2019: l'année des décisions numériques), analyse comment les sociétés définissent la transformation numérique et les performances commerciales qui en résultent. Concrètement, le rapport révèle que plus de huit répondants sur dix (83 pour cent) anticipent que leurs organisations augmenteront leurs investissements numériques en 2019. Et plus de 40 pour cent des répondants prédisent que leurs organisations augmenteront leurs investissements de 11 pour cent ou plus.

À l'heure actuelle, environ la moitié des sociétés interrogées n'ont préparé que trois fonctions organisationnelles clefs au numérique, d'après l'étude. Quand on leur demande de citer les principales barrières à la transformation, plus d'un tiers (35 pour cent) des répondants ont indiqué le "coût ou le manque de financement", qui arrive juste derrière les préoccupations de sécurité (40 pour cent).

Toutefois, la plupart des sociétés interrogées (76 pour cent) anticipent que les réductions de coût liées à la modernisation des services informatiques contribueront à financer leur stratégie numérique. Au cours des trois prochaines années, les sociétés projettent d'intensifier considérablement leurs efforts, et plus de la moitié des répondants (58 pour cent) prévoient que chaque unité commerciale sera prête pour le numérique d'ici les trois prochaines années.

"Les sociétés reconnaissent sans ambages que l'innovation numérique est aujourd'hui une nécessité pour rester compétitif et réussir", déclare Dan Hushon, vice-président principal et directeur technologique chez DXC Technology. "Les conclusions de l'étude suggèrent qu'il s'agit peut-être là des efforts de réinvention les plus rapides, soutenus et sophistiqués que les grandes entreprises aient fournis depuis plusieurs décennies, et les sociétés interrogées s'engagent à s'investir pour faire du numérique une réalité."

Les répondants de l'étude ont également fait le lien entre transformation numérique et bénéfices. Plus des deux tiers (68 pour cent) indiquent que la rentabilité annuelle de leurs organisations a augmenté au cours des trois dernières années grâce à leur stratégie numérique, et 74 pour cent disent s'attendre à ce qu'elle s'intensifie pendant les trois prochaines années.

"Nous sommes convaincus de pouvoir simplifier l'expérience client, tout en générant de meilleurs résultats grâce à la technologie numérique, et cela continuera de stimuler notre part de marché", indique Neesha Hathi, vice-présidente exécutive et directrice du numérique chez Charles Schwab. "La transformation digitale nous aide également à mettre nos services à échelle, tout en réduisant les coûts pour nos clients."

Catalyseurs de décision numérique

Le rapport révèle ce que les sociétés cherchent à obtenir en se repensant numériquement, ainsi que les défis qu'elles doivent relever et les changements culturels qu'elles doivent apporter. Parmi les autres conclusions clefs figurent:

Les formulations de stratégies numérique et commerciale sont totalement ou presque totalement alignées chez 72 pour cent des entreprises.

Les trois quarts (75 pour cent) des répondants disent que la transformation numérique conduira à une souplesse accrue, et 76 pour cent indiquent que les infrastructures informatiques numériques modernes positionnent mieux les entreprises pour générer de la valeur pour leurs parties prenantes.

Environ un tiers (33 pour cent) des répondants disent que le manque de personnel technophile est une barrière à la transformation.

Près de trois quarts (72 percent) des entreprises s'accordent à dire qu'un changement de culture est nécessaire pour transformer numériquement une organisation. Ce chiffre est encore plus élevé pour les entreprises dans les régions en développement et celles qui ont déployé des stratégies numériques au cours de ces deux dernières années.

"Notre étude indique que la stratégie numérique continuera à être un domaine majeur pour les investissements, et représente un effort considérable pour réinventer une entreprise. Mais trouver la bonne approche sera un défi permanent", déclare Gilda Stahl, directrice générale, responsable de la réflexion chez The Economist Intelligence Unit. "Définir clairement sa stratégie numérique, s'assurer de la maîtrise du numérique à chaque poste clef, et recruter des employés rompus aux technologies numériques sont tous des éléments essentiels pour garantir que l'investissement numérique génère une bonne performance commerciale."

Grandes tendances régionales et sectorielles

Les sociétés qui sont plus avancées, par exemple celles dont le siège se trouve en Amérique du Nord et en Europe, et celles travaillant dans les services financiers et la fabrication, ont tendance à accorder une plus grande importance à la collaboration fonctionnelle croisée, peut-être car cela les aide à optimiser les investissements numériques qu'elles ont déjà réalisés.

Les sociétés de services financiers sont plus enclines à donner la priorité à l'IA/apprentissage machine et à la blockchain. Quant aux société manufacturières, l'informatique nuagique et l'IdO revêtent une importance toute particulière.

Les réseaux sociaux sont une priorité quelque peu plus élevée pour les détaillants que pour d'autres industries, étant donné l'importance pour elles de développer des canaux numériques pour la vente et le marketing. Ces outils jouent également un rôle croissant au sein des sociétés de marketing et de communication.

Méthodologie

L'Economist Intelligence Unit a interrogé 621 cadres supérieurs en septembre et octobre 2018 pour découvrir où en sont les entreprises dans leur développement numérique et ce qu'elles veulent obtenir avec leur transformation numérique. Les répondants sont de hauts dirigeants ou occupent des postes de direction, notamment des vice-présidents exécutifs, des directeurs généraux et des directeurs. Les entreprises interrogées ont des chiffres d'affaires annuels allant de 500 millions USD à 5 milliards USD ou plus. Les répondants couvrent de multiples fonctions et industries. La santé, la fabrication, la vente au détail et l'assurance sont les plus grands secteurs représentés.

