DXC Technology : Les équipes d'ENGIE IT s'associent à DXC Technology et ServiceNow pour lancer un Centre d'Excellence mondial certifié

Les offres de services applicatifs de DXC permettent à ENGIE IT de simplifier et de moderniser les processus, d'améliorer l'expérience employé et de favoriser l'innovation tout en réduisant les coûts.

ENGIE IT est une filiale du Global Business Services de la société, ENGIE (EPA : ENGI), et la référence mondiale des technologies IT et digitales du groupe. Aujourd’hui, en collaboration avec DXC Technology (NYSE : DXC), la société a annoncé la mise en place et le lancement réussi d'un Centre d'Excellence (CoE) ServiceNow mondial certifié. Le CoE, composé d'une équipe de près de 50 praticiens d’ENGIE IT, DXC et ServiceNow, accompagnera les business units d’ENGIE dans la modernisation de leurs processus, en leur apportant des innovations pour accélérer leur transformation digitale. Le CoE exploite les capacités de pointe de ServiceNow en matière de gestion de workflow et permet à ENGIE de bénéficier de solutions de gestion des services d'entreprise (ESM) plus souples, industrialisées et efficaces.

ENGIE IT fournit des solutions ServiceNow offrant une expérience digitale améliorée à plus de 170 000 employés dans plus de 50 pays.

"La technologie numérique fait désormais partie intégrante de notre vie professionnelle. Compte tenu de ses avantages indéniables en termes de gains de productivité, d'automatisation des processus, de collaboration, d’analyse des données et bien plus encore, ENGIE IT a l'ambition stratégique de soutenir de manière proactive l'adoption et le succès du numérique. Le Centre d'Excellence ServiceNow fait partie intégrante de la réponse d'ENGIE IT à cette opportunité", a déclaré Matthieu Pestel, Directeur Général d'ENGIE IT.

"Nos offres de services applicatifs permettent à nos clients de simplifier les plateformes et moderniser les processus tout en réduisant les coûts", a déclaré Pierre Bruno, Vice-Président et Directeur Général, Europe du Sud de DXC. "Notre collaboration avec ENGIE IT nous permettra de les aider à atteindre les objectifs d’agilité, de résilience et d’efficacité opérationnelle — tout en fournissant des expériences client et employé améliorées."

Les services du Centre d'Excellence d'ENGIE IT profitent aux entités et aux employés d'ENGIE

Le déploiement immédiat du CoE auprès de plus de 50 000 employés d'ENGIE, via la solution MyPortal d'ENGIE IT, accélérera la digitalisation des processus d'entreprise dans de multiples domaines fonctionnels, notamment l'informatique, les ressources humaines, les finances, les achats, la gestion des installations et la cybersécurité. L'équipe conjointe ENGIE IT, DXC et ServiceNow fournira des services compétitifs et innovants, notamment :

le développement des solutions ServiceNow associé aux meilleures méthodologies de mise en œuvre, afin d'assurer l'excellence opérationnelle ;

le lancement de laboratoires d'innovation dans les régions Amériques, Europe et Asie, qui accélérera le développement de cas d’usage innovants en matière de workflow et d’expérience employé via les approches de Design Thinking de DXC ;

la transformation de l'expérience des employés d'ENGIE grâce à des solutions de nouvelle génération qui exploitent des technologies telles que l'intelligence artificielle, le chatbot, le chat en direct et des expériences virtuelles et à distance améliorées.

"Le centre d'excellence ENGIE IT ServiceNow est un ensemble unique de personnes qualifiées, de propriété intellectuelle et d'offres innovantes qui permettront aux business units d'ENGIE de tirer davantage parti de la Now Platform® en tant que fondation pour la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise", a déclaré Olivier Mollet, Directeur de l’entité Agile Business Solutions d'ENGIE.

"DXC est fier de faire partie de ce modèle ServiceNow CoE à l'échelle mondiale", a ajouté Nicolas Leszek, Directeur Général de la practice ServiceNow pour DXC Europe du Sud. "Avec ServiceNow comme partenaire stratégique mondial, DXC aidera ENGIE IT à offrir une excellence opérationnelle et des solutions de pointe".

ENGIE IT aide ENGIE IMPACT à accélérer sa transformation numérique

ENGIE Impact, un business unit d'ENGIE qui fournit des solutions et des services de développement durable aux entreprises, aux villes et aux gouvernements du monde entier, est une des nombreuses divisions qui bénéficieront du CoE.

"Les solutions numériques sont la base d'une transformation de la durabilité à grande échelle, qui est extrêmement complexe et qui a un impact sur tous les aspects d'une entreprise", a déclaré Mark House, Vice-Président des technologies de l'information chez ENGIE Impact. "Le centre d'excellence ENGIE IT ServiceNow positionnera une exigence extrêmement élevée pour la mise en œuvre de la plate-forme Now®, qui est essentielle pour stimuler l'excellence opérationnelle et mesurer la qualité des services informatiques fournis."

"La collaboration avec ENGIE Impact est un excellent exemple de la façon dont ENGIE IT fournira une méthodologie de mise en œuvre structurée transformant les workflows IT en quelques semaines avec un retour sur investissement très positif ", a déclaré Birama Traore, Responsable du Centre d'Excellence ServiceNow d'ENGIE IT. "DXC Technology, en tant que partenaire stratégique mondial, nous permet de déployer une équipe qualifiée d'experts ServiceNow dans le monde entier en quelques jours pour soutenir les projets de transformation stratégiques des business units d'ENGIE".

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations en modernisant leurs infrastructure IT et architecture de données, tout en garantissant sécurité et évolutivité grâce au cloud, qu’il soit public, privé et hybride.

Innovante depuis des décennies, les plus grandes entreprises mondiales font confiance à DXC pour déployer les différentes strates technologiques nécessaires aux entreprises pour atteindre de nouveaux seuils de performance, être plus compétitif et créer de nouvelles expériences client.

Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et notre engagement auprès de nos collaborateurs, nos clients et notre excellence opérationnelle ; visitez www.dxc.technology.

À propos d'ENGIE IT

Au sein de la direction Global Business Support d’ENGIE, ENGIE IT accompagne les entités du Groupe et les équipes opérationnelles dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur IT et de leurs projets digitaux.

En apportant des services et solutions essentiels à la bonne marche du groupe, ENGIE IT permet une organisation pleinement connectée et collaborative et participe au développement et à la réussite de la transformation d’ENGIE.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200723005956/fr/