DXC Technology : Luxoft acquiert CMORE Automotive, fournisseur de services dédiés au développement et à la validation de données pour la conduite autonome

Luxoft, une entreprise de DXC Technology (NYSE:DXC), a annoncé aujourd'hui un accord pour l’acquisition de CMORE Automotive, un fournisseur de services indépendant dédiés au développement et à la validation de systèmes de mobilité basés sur l'IA.

Basée à Lindau, en Allemagne, CMORE Automotive se positionne comme partenaire stratégique du développement de la conduite autonome au service de la majorité des constructeurs automobiles allemands et de leurs principaux fournisseurs dans l'industrie automobile.

À travers son ensemble de centres de tests des systèmes d'aide à la conduite automobile (ADAS) à Lindau, Gutmadingen, Böblingen et Eschborn, CMORE Automotive propose également le prototypage de véhicules et les tests de systèmes (NCAP, NHTSA) de sécurité active des véhicules, y compris ceux des voitures autonomes.

« Le portefeuille de fonctionnalités et de services très compétitifs qu’offre CMORE Automotive, ainsi que sa chaîne d'outils de développement destinée à la conduite autonome, renforceront les compétences de Luxoft en matière de développement et de validation des données des systèmes AD et ADAS concernant les fonctions autonomes de niveau 3 à niveau 5 », a déclaré Dmitry Loschinin, vice-président et directeur général de DXC Technology, et président-directeur général de Luxoft.

« Nous sommes impatients de faire partie de DXC et de son équipe travaillant sur la conduite autonome », a déclaré Richard Woller, président-directeur général de CMORE Automotive. « Notre base de clients combinée, qui exige des cycles d'ingénierie logicielle pour la conduite autonome (AD) de plus en plus courts, bénéficiera d'un développement intégral axé sur l'IA et de la validation des systèmes AD et ADAS à grande échelle. »

Sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture usuelles, la transaction devrait être conclue en avril 2020.

À propos de Luxoft

Luxoft, une entreprise de DXC Technology, (NYSE:DXC), est une société de stratégie numérique et d’ingénierie logicielle qui fournit des solutions technologiques sur mesure induisant des changements commerciaux pour des clients du monde entier. Luxoft utilise la technologie pour permettre la transformation de l’entreprise, améliorer l’expérience client et renforcer l’efficacité opérationnelle grâce à ses services de stratégie, de conseil et d’ingénierie. Luxoft combine un mélange unique d’excellence en ingénierie et une profonde expertise industrielle, elle est spécialisée dans l’automobile, les services financiers, le voyage et l’hôtellerie, la santé, les sciences de la vie, les médias et les télécommunications. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, Inc.(NYSE:DXC) permet aux entreprises internationales d’exécuter les systèmes et opérations essentiels à leur mission tout en modernisant l’informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Bénéficiant de dizaines d’années d’innovation, les plus grandes entreprises du monde confient à DXC le déploiement de leur pile technologique afin de générer de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur DXC et l’intérêt que nous portons à nos employés, à nos clients et à l’exécution opérationnelle, rendez-vous sur le site www.dxc.technology.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les intentions, les projets, les attentes et les convictions de DXC et sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de DXC, et aucune assurance ne peut être donnée que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives par rapport à la transaction annoncée ci-dessus, notamment les risques liés aux dettes imprévues, aux futures dépenses en capital, à l'incapacité de réaliser les synergies attendues, à la perte de chiffre d’affaires, aux retards ou aux perturbations commerciales. Pour une description écrite des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de DXC diffèrent sensiblement des déclarations prospectives concernant ces points, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, les rapports trimestriels de DXC sur formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles terminées les 30 juin 2019 et 30 septembre 2019, ainsi que toute mise à jour des informations relatives aux déclarations financières déposées ultérieurement auprès de la SEC. DXC décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de faits postérieurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200305005564/fr/