DXC Technology : Luxoft, une entreprise du groupe DXC Technology, finalise l'acquisition de CMORE Automotive

L’acquisition vient compléter les capacités de Luxoft dans le développement, le test et la validation fondés sur des données de systèmes de conduite autonome/d’aide à la conduite automobile

Luxoft, une entreprise du groupe DXC Technology (NYSE: DXC), a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de CMORE Automotive, un prestataire de services indépendant se consacrant au développement et à la validation de systèmes de mobilité fondés sur l’IA.

Luxoft a annoncé la conclusion d’un accord définitif pour acquérir CMORE Automotive le 5 mars 2020 et a reçu l’approbation réglementaire finale le 24 mars 2020.

L’acquisition vient compléter les capacités de Luxoft dans le développement, le test et la validation fondés sur des données de systèmes de conduite autonome/d’aide à la conduite automobile (AD/ADAS) pour les fonctions autonomes du niveau 3 au niveau 5, et renforce la capacité de la société à concevoir et déployer des programmes AD/ADAS transformationnels pour des clients à grande échelle.

« Avec CMORE Automotive, Luxoft élargira le spectre de ses initiatives AD/ADAS, permettant aux clients d’amplifier leurs capacités de fusion et de perception, mais aussi de développement, de test et de validation de la fonction de conduite pour fournir des solutions AD/ADAS transformationnelles à grande échelle. Je suis heureux d’accueillir l’équipe de CMORE Automotive dans la famille DXC », a déclaré Dmitry Loschinin, vice-président exécutif de DXC Technology et président et chef de la direction de Luxoft. »

« Nous sommes enthousiasmés de faire partie de la famille DXC et de son équipe Conduite autonome et sommes impatients d’accélérer les projets de séries embarquées de clients grâce au développement, au test et à la validation fondés sur l’IA, de bout en bout, de solutions AD/ADAS à grande échelle », a affirmé Richard Woller, chef de la direction de CMORE Automotive.

À propos de Luxoft

Luxoft, une entreprise du groupe DXC Technology (NYSE: DXC), est une société de stratégie numérique et d’ingénierie logicielle qui fournit des solutions technologiques sur mesure induisant des changements commerciaux chez des clients du monde entier. Luxoft utilise la technologie pour permettre la transformation de l’entreprise, améliorer l’expérience client et renforcer l’efficacité opérationnelle grâce à ses services de stratégie, de conseil et d’ingénierie. Combinant un mélange unique d’excellence en ingénierie et une vaste expertise industrielle, Luxoft est spécialisée dans l’automobile, les services financiers, les voyages et l’hôtellerie, la santé, les sciences de la vie, les médias et les télécommunications. Pour de plus amples renseignements, visitez www.luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et leurs activités critiques tout en modernisant leurs TI, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité sur le Cloud, qu’il soit public, privé ou hybride. DXC ayant à son actif des décennies d’innovation, les plus grandes entreprises au monde nous font confiance pour déployer notre infrastructure technologique d’entreprise afin d’atteindre de nouveaux niveaux de rendement, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’histoire de DXC et sur l’attention que nous portons aux personnes, à nos clients et à notre exécution opérationnelle, visitez le site www.dxc.technology.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés, qui représentent les intentions, plans, attentes et convictions de DXC, sont assujettis à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de DXC, et il ne peut être garanti que les résultats décrits dans lesdits énoncés seront atteints. De nombreux facteurs sont susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux avancés dans ces énoncés prospectifs en rapport avec la transaction annoncée ci-dessus, c’est notamment le cas des risques afférents à des obligations imprévues, aux futures dépenses en capital, à notre incapacité à réaliser les synergies escomptées, à la perte de revenus, à des retards ou à des interruptions des activités. Pour une description écrite des facteurs de risque susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels des activités de DXC et ceux avancés dans les énoncés prospectifs concernant ces points, veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mars 2019, dans les rapports trimestriels de DXC sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos au 30 juin 2019 et au 30 septembre 2019, ainsi que toute information de mise à jour figurant dans les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC. DXC décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d’événements ultérieurs ou toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200409005505/fr/