DXC Technology : Sabre choisit DXC Technology pour contribuer à transformer l'avenir du voyage dans le cadre du renouvellement pluriannuel de l'accord entre les deux sociétés

DXC et Sabre prolongent leur relation en vue d’accélérer la transformation informatique dans l’ensemble de l’infrastructure technologique d’entreprise, dans le but de favoriser de nouvelles capacités opérationnelles, l'efficacité et des économies

DXC Technology (NYSE : DXC) a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un accord pluriannuel de Sabre Corporation (NASDAQ : SABR), une société de logiciels et technologique de premier plan qui propulse le secteur mondial des voyages. DXC s’associera avec Sabre dans le cadre de son processus de transformation afin de redéfinir l’avenir du voyage, contribuant à garantir la sécurité, la stabilité et la santé continues de la technologie de Sabre.

DXC aidera Sabre à accélérer son processus de transformation afin de répondre aux demandes évolutives de ses clients – compagnies aériennes, agences de voyages et dans l’hôtellerie – dans plus de 160 pays. DXC fournira à Sabre des capacités de sous-traitance et de modernisation informatique pour exploiter et maintenir ses systèmes avec efficience et efficacité, tout en procédant à la migration des charges de travail vers le Cloud, en modernisant sa technologie et en dégageant de la valeur dans l’ensemble des activités mondiales de Sabre.

S’appuyant sur les relations anciennes et approfondies entre Sabre et DXC, l’accord pluriannuel prolongé élargit les services de DXC qui prennent en charge la plateforme de réservation mondiale de Sabre grâce à des services infrastructurels et de sous-traitance informatique sécurisés, résilients et efficaces. DXC fournira également des capacités essentielles en matière de sécurité, de Cloud, d’applications, d’analyses et d'ingénierie.

Sean Menke, président et DG de Sabre, a déclaré : « Plus tôt cette année, nous avons annoncé que Sabre s’embarquait dans un nouveau processus de transformation avec Google. Dans le cadre de cette collaboration, nous travaillons de concert avec Google Cloud pour améliorer nos capacités technologiques en migrant l’infrastructure informatique de Sabre vers les services à forte disponibilité et sécurisés de Google Cloud. Tout au long de cette migration, nous savions qu’il serait également vital pour Sabre de s’associer avec un tiers pour maintenir les fondations solides de nos systèmes actuels, tout en modernisant notre technologie afin de répondre aux demandes des clients. Avec la ‘nouvelle DXC’ jouant ce rôle important dans notre transformation technologique, nous savons pertinemment que Sabre sera en mesure de mieux servir nos clients, faire d’importantes économies et générer des opportunités de croissance à long terme. »

« Nous sommes ravis de mettre à profit notre relation en vue de faire partie de la transformation stratégique des activités et des technologies de Sabre », a affirmé Mike Salvino, président et DG de DXC. « L’expérience que nous avons de l’exécution des systèmes critiques de Sabre, associée à nos capacités dans l’ensemble de l’infrastructure technologique d’entreprise, aidera Sabre à accélérer la modernisation de sa technologie et à réinventer l’expérience du voyage, aussi bien pour les consommateurs que pour le secteur. »

Sabre, qui révolutionne la marché du voyage depuis 1960, a évolué jusqu’à devenir une vaste plateforme technologique qui gère chaque année des dépenses de voyage mondiales de plus de 260 milliards de dollars. La société accompagne un large éventail d’entreprises de tourisme, dont des compagnies aériennes, des hôteliers, des agences de voyages et d’autres fournisseurs. Via sa place de marché leader pour le secteur des voyages, Sabre relie des fournisseurs de voyages avec des acheteurs dans le monde entier.

DXC exploite des systèmes critiques pour plus de 270 des sociétés Fortune 500 dans le monde.

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et leurs activités critiques tout en modernisant leurs TI, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité sur le Cloud, qu’il soit public, privé ou hybride. DXC ayant à son actif des décennies d’innovation, les plus grandes entreprises au monde lui font confiance pour déployer l’infrastructure technologique d’entreprise afin d’atteindre de nouveaux niveaux de rendement, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’histoire de DXC et sur l’attention que nous portons aux personnes, à nos clients et à notre exécution opérationnelle, visitez le site www.dxc.technology.

