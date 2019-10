DXC Technology : annonce de nouveaux objectifs mondiaux en matière d'environnement dans son Rapport sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable de 2019

Le nouveau rapport inclut une mise à jour des objectifs de développement durable sur trois ans et fait le point sur les principales réalisations environnementales et sociales de l'année financière 2019

DXC Technology (NYSE : DXC) a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport annuel sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable, qui présente les réalisations de l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable, l'expansion de ses programmes sociaux et l'avancement des collectivités mondiales par l'éducation et la philanthropie.

Au cours de l'exercice financier 2019, DXC a dépassé ses objectifs de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie absolue ; lancé une pratique d'impact social pour relever les défis sociaux grâce à la technologie ; créé des centres de neurodiversité pour soutenir les étudiants autistes ; et élargi à l'échelle mondiale ses programmes de formation scientifique, technologique, en ingénierie et en mathématiques (STEM). DXC s'est également distinguée auprès de tiers pour la création d'une culture d'entreprise inclusive.

" DXC s'engage à améliorer la société par la technologie et l'innovation, et je salue l'esprit de bénévolat et de service de nos employés ", a déclaré Mike Salvino, président et PDG de DXC. " Nous avons dépassé des objectifs ambitieux en matière de développement durable, tels que l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. En ce qui concerne l'avenir, notre engagement envers le développement durable demeurera fort alors que nous nous concentrons sur la croissance de notre entreprise en faisant tout notre possible pour atteindre les objectifs, les principes et les valeurs les plus ambitieux. "

Le dernier rapport inclut de nouveaux objectifs environnementaux mondiaux sur trois ans pour DXC. D'ici 2022, DXC s'engagera à utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables dans ses bureaux et centres de données mondiaux, à réduire les déchets absolus à l'échelle mondiale et à éliminer les déchets électroniques mis en décharge. Le rapport décrit également comment DXC atteindra les objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie et de la consommation d'eau.

Le Rapport sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable 2019 de DXC souligne les réalisations suivantes :

Réduction de près de 25 % de la consommation d'énergie absolue à l'échelle mondiale et de 21 % des émissions absolues de gaz à effet de serre.

La meilleure note au Disability Equality Index ® 2019 (DEI ® ) et obtention du National Leading Disability Employer Seal Award™ 2019 de la National Organization on Disability aux États-Unis.

2019 (DEI ) et obtention du National Leading Disability Employer Seal Award™ 2019 de la National Organization on Disability aux États-Unis. Création de centres de neurodiversité en Australie pour élargir le programme DXC Dandelion Program, qui crée des voies d'emploi pour les étudiants autistes.

Parrainage de programmes DXC Codes dans 24 pays pour initier les enfants en âge scolaire aux compétences STEM.

Soutien à la main-d'œuvre avec 1,1 million d'heures d'apprentissage par l'entremise de la DXC University et des possibilités de formation expérientielle par l'entremise des DXC Digital Transformation Centers et DXC Labs.

Lancement de DXC Accelerate, un programme visant à promouvoir les femmes en tant que dirigeantes dans l'industrie technologique.

Classement au Dow Jones Sustainability Index (DJSI) North America 2019.

Le Rapport sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable 2019 de DXC est désormais disponible en ligne.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout-en-bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6 000 clients du secteur public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191002005841/fr/