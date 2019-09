DXC Technology : annonce le lancement d'un concours destiné aux start-ups, dont l'objectif est de stimuler l'innovation au sein de l'industrie des assurances

Les start-ups et entreprises technologiques ayant changé d'échelle peuvent présenter leurs histoires d'innovation aux dirigeants de l'industrie des assurances voire leurs solutions dans le monde entier dans le cadre du second concours annuel DXC Invitational Americas, organisé par DXC Technology (NYSE: DXC). Les finalistes du concours auront la possibilité de réaliser une présentation devant des centaines de professionnels de l'assurance, dans le cadre de la Conférence DXC Insurance 2019, qui se tiendra du 11 au 14 novembre à Miami.

Le concours DXC Invitational Americas fait partie d'une série de concours internationaux qui visent à produire des solutions communes à des défis clé inhérents aux activités de l'assurance, en puisant parmi les meilleurs talents de la communauté des start-ups. Les start-ups en phase de consolidation et les entreprises ayant changé d'échelle du monde entier, possédant des produits ou solutions existantes prêtes à être commercialisées, d'intérêt pour l'industrie des assurances, sont invitées à participer à ce concours jusqu'au 6 octobre à minuit Heure de l'Est des Etats-Unis, et peuvent concourir dans deux catégories:

1e catégorie: L'écosystème numérique de l'assurance: produit ou solution pouvant être incorporée à la plateforme numérique DXC Assure.

2e catégorie: Enrichir l'expérience de l'assurance: produit ou solution indépendante pouvant être vendue sous forme de service DXC.

Les finalistes du concours ainsi que les lauréats seront sélectionnés par un jury de clients de DXC appartenant à l'industrie des assurances, d'autres spécialistes du secteur, ainsi que des membres de la direction de DXC. DXC continuera d'étudier des possibilités de collaboration avec les lauréats, dont des opportunités de partenariat et d'engagement avec sa base de clientèle mondiale qui représente 85% des sociétés d'assurance Global Fortune 500.

Les lauréats et les finalistes seront invités à assister à la Conférence DXC, lors de laquelle ils présenteront leurs innovations devant plusieurs centaines de clients, partenaires et employés de DXC. Les noms des lauréats, y compris du gagnant du "Prix du Public", seront officiellement annoncés au cours de la conférence.

"En qualité de chef de file mondial de la technologie et des services d'assurance, DXC poursuit de façon proactive de nouvelles manières de collaborer avec des sociétés du secteur des technologies de l'assurance afin d'accélérer le cycle de l'innovation et de tirer conjointement parti de capacités qui offriront aux clients de DXC du secteur des assurances un accès facile aux technologies de pointe les plus récentes," a déclaré Phil Ratcliff, vice-président directeur général de Global Insurance, DXC. "Les solutions récompensées dans le cadre de la compétition invitation internationale DXC 2019 feront partie de la plateforme numérique Assure de DXC, qui rend la technologie novatrice facilement accessible pour nos clients du secteur des assurances," a-t-il ajouté.

Outre le concours d'inauguration invitation internationale 2018, la société a organisé des compétitions invitation régionale en Australie, en Europe du Nord et centrale, ainsi qu'en Inde.

"Nous avons connu un franc succès avec les précédents lauréats du concours, Mapcite [Australie 2018] et Surfly [Amérique 2018]," a déclaré Faisal Siddiqi, chef de la technologie des innovations et des écosystèmes chez DXC. "Notre collaboration avec les sociétés spécialisées dans les technologies d'assurance renforce le potentiel de notre plateforme numérique qui permet de fournir aux assureurs un plus grand nombre de solutions créatives et d'innovations, via des technologies telles la Blockchain, l'intelligence artificielle et l'Internet des Objets, pour des expériences clients plus convaincantes," a-t-il poursuivi.

Pour participer au concours DXC Invitational Americas 2019, veuillez postuler ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout-en-bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6.000 clients du secteur public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190916005812/fr/