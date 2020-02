DXC Technology : contribue aux déploiements des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte pour entreprise dans les environnements de travail connectés et numériques

DXC intègre la technologie de réalité augmentée pour la R&D chez le chef de file du traitement de l'eau Ixom

DXC Technology (NYSE: DXC) annonce aujourd'hui des services aidant les entreprises à accélérer l'adoption des technologies de réalité augmentée (AR), réalité virtuelle (VR) et réalité mixte (MR) pour soutenir des expériences immersives de façon à améliorer significativement la productivité, la qualité et l'efficience.

Selon Gartner, d'ici 2022, 70% des entreprises expérimenteront avec des technologies immersives pour une utilisation interne et commerciale, et 25% les auront déployées dans leurs opérations de production.* DXC utilise les technologies AR, VR et MR pour transformer le travail de demain, et la société connaît une implémentation à grande échelle pour améliorer la sécurité, connecter des employés à distance, assister dans des tâches complexes et optimiser la formation et la collaboration, de manière à stimuler les résultats commerciaux et la rentabilité.

"La transformation numérique de l'environnement de travail se rapproche d'un point d'inflexion à l'heure où les entreprises incorporent des solutions immersives qui connectent le monde réel au monde virtuel", déclare Maria Pardee, vice-présidente exécutive et directrice générale en charge de l'environnement de travail et de la mobilité chez DXC. "DXC utilise la puissance de l'AR, de la VR et de la MR pour aligner les capacités numériques de prochaine génération que les employés demandent afin d'être plus mobiles et indépendants, sur la sécurité critique, l'excellence de production et la souplesse que les entreprises d'aujourd'hui demandent."

DXC déploie une solution de formation des employées en réalité virtuelle chez le leader du traitement de l'eau Ixom

Ixom, un chef de file du traitement de l'eau et de la distribution chimique en Australie et en Nouvelle-Zélande, s'est tourné vers DXC pour mettre au point une application personnalisée de formation et d'évaluation en utilisant la réalité mixte sur Microsoft HoloLens.

Dans le passé, les évaluations de formation et d'apprentissage d'Ixom étaient réalisées dans des sites client, ce qui nécessitait des déplacements, de la planification et des ressources humaines afin de limiter les risques de sécurité. Aujourd'hui, grâce à l'application de réalité mixte de DXC pour Microsoft HoloLens - conçue spécialement pour Ixom — les employés peuvent prendre part aux évaluations de formation et d'apprentissage requises dans tous les bureaux Ixom et d'autres sites. La flexibilité, l'autonomie et la mobilité accrues ont réduit les frais de déplacement d'Ixom, minimisé les risques de sécurité pour les employés et éliminé l'éventualité d'exposition à des matières dangereuses durant les formations dans les centres de traitement.

DXC est nommé Leader des services avancés pour l'environnement de travail numérique dans le rapport 2019 NelsonHall Evaluation & Assessment Tool (NEAT). DXC est également un partenaire officiel du programme de partenaires de réalité mixte Microsoft HoloLens, un statut qui témoigne de l'engagement de la société en matière de solutions de conception, développement et déploiement qui aident les clients à accélérer leurs transformations numériques à l'aide de technologies de réalité mixte.

Les solutions DXC permettent de créer des expériences immersives grâce aux technologies AR/VR:

Les services AR/VR de DXC comprennent du conseil en réalité augmentée et virtuelle, du développement d'applications personnalisées et de l'intégration système pour un éventail de dispositifs AR/VR, notamment Microsoft HoloLens. DXC est également un partenaire distributeur de HoloLens 2 et fournit des services pour les applications professionnelles de réalité mixte, comme Microsoft Dynamics 365 Guides.

DXC Remote Expert est une solution RA innovante permettant au personnel sur le terrain dans diverses industries (automobile, énergie et services publics, fabrication, voyage et transports, soins de santé) pour afficher les instructions de travail via une interface mains-libres sur leurs dispositifs portatifs et mobiles, et pour communiquer à distance avec des experts lorsque des conseils sont nécessaires.

DXC Unified Endpoint Management permet aux entreprises de gérer et de sécuriser les dispositifs mobiles, informatiques, internet des objets et portatifs à partir d'un tableau de bord unique. La collaboration de DXC avec les leaders technologiques du marché, combinée aux services de transformation, d'approvisionnement et d'assistance de DXC, fournit aux utilisateurs un accès sécurisé et optimal à des applications, données et services indépendants des systèmes d'exploitation, des dispositifs et de la localisation.

DXC Workplace IoT permet aux entreprises de déployer et de gérer en toute sécurité des dispositifs connectés en combinant des solutions IdO, les meilleures pratiques, des plateformes de premier plan et des partenaires technologiques afin d'améliorer la production, les performances opérationnelles et les résultats humains; d'automatiser les processus grâce aux analyses; et d'augmenter la prise de conscience situationnel.

DXC Open Health Connect créé un écosystème connecté qui optimise les services pour les patients, les soignants et les payeurs, en utilisant la RA pour améliorer les résultats des patients.

