DXC Technology : et Google Cloud annoncent un partenariat mondial pour stimuler l'innovation en entreprise

L'alliance fournira des solutions nuagiques pour entreprise sur Google Cloud Platform

DXC Technology (NYSE: DXC) annonce ce jour un partenariat stratégique avec Google Cloud, qui permettra aux entreprises clientes de moderniser leurs systèmes informatiques critiques et d'intégrer des solutions numériques sur Google Cloud Platform.

Avec ce partenariat stratégique, DXC lance également un centre d'excellence Google Cloud Platform et un centre d'excellence Google Cloud Artificial Intelligence afin de fournir aux clients de secteurs clefs des plateformes nuagiques sécurisées, évolutives et souples bénéficiant de capacités analytiques avancées.

En phase initiale, la nouvelle collaboration portera principalement sur des solutions conjointes destinées à des secteurs tels que l'assurance, l'exploration pétrolière et gazière, l'automobile, les produits de consommation, le détail, la banque et les marchés de capitaux. Google Cloud rejoint à présent le réseau de partenaires DXC en qualité de partenaire stratégique.

"Notre nouveau partenariat Google Cloud bénéficiera aux clients désireux de passer à la vitesse supérieure dans leur transformation numérique", déclare Edward Ho, vice-président exécutif et directeur général, en charge des Offres chez DXC. "L'infrastructure, les produits et les solutions de Google Cloud, couplés à l'expertise sectorielle approfondie, à l'IA et à l'apprentissage machine de DXC, ouvriront de nouvelles voies aux entreprises pour accéder, gérer et exploiter d'importantes charges de travail de données à une échelle mondiale. Les informations obtenues permettront aux clients de proposer des solutions numériques sur mesure et personnalisées, tout en tirant parti des capacités, de la valeur et des avantages d'une plateforme nuagique ouverte, collaborative et sécurisée."

"Nous sommes ravis de travailler avec DXC pour aider les organisations à moderniser leurs systèmes informatiques et à accélérer l'adoption de solutions Google Cloud au sein de la vaste clientèle de DXC", ajoute Carolee Gearhart, vice-présidente en charge des canaux de vente internationaux chez Google Cloud. "Ce partenariat allie l'expérience éprouvée de DXC en matière de services de gestion et de modernisation informatique, à l'infrastructure et aux capacités nuagiques inégalées de Google Cloud, pour ouvrir de nouveaux horizons à des milliers d'entreprises clientes."

À propos du partenariat

DXC et Google Cloud co-investiront et collaboreront dans des campagnes de développement de solutions, de formation, de certification et de marketing pour vendre et fournir les services Google Cloud Platform. La gamme de solutions numériques de DXC destinées au lieu de travail et à la mobilité, aux services nuagiques et de plateformes, à l'analytique, aux services de processus commerciaux, et à la sécurité, seront combinés aux produits de Google Cloud Platform pour créer de nouvelles solutions prometteuses pour l'entreprise. DXC s'appuiera sur son expertise dans Google Cloud via ses centres de transformation et d'innovation numérique, et ses laboratoires analytiques.

Le nouveau partenariat stratégique DXC et Google Cloud fournira les capacités suivantes:

Transformation et migration d'applications vers Google Cloud Platform, comme le lancement de moteurs d'e-commerce performants.

Services gérés d'infrastructure et de plateforme, et revente de Google Cloud Platform, pour les clients migrant vers la plateforme.

Analyses détaillées des environnements de services, grâce à l'apprentissage machine et aux services IA de Google Cloud, pour optimiser l'expérience au travail et fournir une base d'assistance numérique dotée d'analytique prédictive et proactive pour la gestion des appareils mobiles.

Capacité d'utilisation de paquets massifs de données pour la fusion (mashups) des données et la fourniture d'informations commerciales et/ou de stratégies client optimisées grâce à l'IA.

Diversification des options de distribution mondiale des solutions SAP gérées sur Google Cloud Platform pour les clients exécutant SAP.

Assistance de spécialistes, formés par Google, pour déployer et gérer les applications Android.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter dxc.technology/GoogleCloud.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout en bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6 000 clients du secteur public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

