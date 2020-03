DXC Technology : lance DXC Patient-Centered Care, une solution intégrée qui crée de nouvelles opportunités d'interopérabilité et de participation du patient

DXC Technology (NYSE: DXC) a lancé aujourd’hui Patient-Centered Care, une solution intégrée de soins axée sur le patient. Il s’agit d’une offre sanitaire à la pointe du progrès, adaptable et personnalisable qui dotera les dispensateurs de soins de santé de la technologie nécessaire pour répondre aux attentes actuelles des patients, sans sacrifier la maîtrise des coûts et la satisfaction des cliniciens.

Le secteur des soins de santé connaît actuellement, en matière de valeurs, un changement de grande ampleur provoqué par des influences externes essentielles comme le vieillissement de la population, la prolifération des maladies chroniques, l’augmentation des coûts des soins de santé, la pénurie de personnel, ainsi que la citoyenneté numérique grâce à laquelle les patients deviennent mieux informés. Pour améliorer le vécu des patients, les résultats sur le plan individuel et la santé de la population en général, les responsables des services de santé recherchent de nouveaux modèles opérationnels et de soins intégrés qui combinent soins de santé et sciences de la vie tout en responsabilisant les patients et les prestataires.

La solution DXC Patient-Centered Care a pour but d’aider les acteurs concernés à relever ces défis en proposant des outils avancés de participation des patients qui offrent des soins pratiques depuis n’importe quel lieu, par téléphone ou tablette, pour un prix abordable. Basé sur des produits d’interopérabilité, d’analyse et de sécurité de DXC, la solution DXC Patient-Centered Care permet aux prestataires d’accéder à un flux continu de données relatives aux soins des patients, ce qui les aide à placer le patient au premier plan tout au long du continuum de soins.

«À l’ère de "Dr Google" et des achats en ligne livrés le jour même par Amazon, les patients deviennent de plus en plus exigeants. Ils ne toléreront plus d’avoir à attendre une demi-journée pour obtenir des instructions de sortie d’hôpital qui pourraient leur être fournies en quelques secondes via un chatbot, ni de recevoir des résultats de tests par courrier postal alors qu’ils pourraient en prendre connaissance immédiatement sur une application mobile. Ils veulent plus de valeur et un meilleur engagement de la part des soignants, ce qui pousse le secteur à abandonner les modèles de prestation de soins traditionnels au profit d’un parcours de soins centré sur le patient», a déclaré Andrea Fiumicelli, vice-président et directeur général, Santé etSciences de la vie, de DXC Technology. «Notre nouvelle solution DXC Patient-Centered Care combine l’expertise de DXC et une technologie de pointe en matière de soins de santé afin de doter les soignants de solutions de soins de nouvelle génération, coordonnées et sur mesure.»

«Les soins de santé connectés de l’avenir sont axés sur la collaboration et les soins. Débordés de travail, les soignants d’aujourd’hui doivent trouver des moyens innovants de se connecter avec leurs patients à l’intérieur et au-delà des murs de l’hôpital ou de la clinique», a déclaré le Dr Michael Dahlweid, qui a récemment rejoint DXC en qualité de nouveau directeur médical mondial. «Notre objectif est de permettre aux équipes de soignants de partager des informations de santé via plusieurs systèmes, canaux, cabinets et infrastructures, et de les agréger en un aperçu consolidé et sécurisé de l’historique des soins du patient. Cet accès personnalisé aux données de santé en temps réel permettra aux cliniciens de prendre les meilleures décisions possible pour le traitement de leurs patients. DXC Technology innove en permanence pour donner aux organisations de soins de santé traditionnelles des moyens adaptés et évolutifs pour devenir rapidement et en souplesse les catalyseurs majeurs de la santé numérique.»

Le portefeuille de produits pour la santé de DXC Technology

DXC Patient-Centered Care, qui transforme le secteur des soins de santé, est la toute dernière solution du vaste portefeuille de soins de santé de DXC. Le portefeuille comprend également:

DXC Open Health Connect , une plateforme de soins de santé qui favorise l’amélioration des résultats des soins de santé en créant un écosystème connecté destiné aux patients, aux prestataires et aux organismes payeurs.

, une plateforme de soins de santé qui favorise l’amélioration des résultats des soins de santé en créant un écosystème connecté destiné aux patients, aux prestataires et aux organismes payeurs. DXC Healthcare Cloud , une solution basée sur le cloud qui réduit la complexité et les risques tout en permettant aux participants autorisés d’accéder 24/7 et en toute sécurité à aux applications et aux données.

, une solution basée sur le cloud qui réduit la complexité et les risques tout en permettant aux participants autorisés d’accéder 24/7 et en toute sécurité à aux applications et aux données. DXC Healthcare Security Services — pour laquelle DXC Technology a récemment été nommée leader de l’Everest Group PEAK Matrix Assessment 2020 — une solution qui aide les prestataires de soins de santé à identifier les menaces et à les contrer rapidement, à protéger les informations confidentielles concernant les patients, et à gérer en toute sécurité les données personnelles des patients stockées sur site ou dans le cloud.

— pour laquelle DXC Technology a récemment été nommée leader de l’Everest Group PEAK Matrix Assessment 2020 — une solution qui aide les prestataires de soins de santé à identifier les menaces et à les contrer rapidement, à protéger les informations confidentielles concernant les patients, et à gérer en toute sécurité les données personnelles des patients stockées sur site ou dans le cloud. DXC Health360 ™ , une solution basée sur le cloud qui permet aux prestataires de soins de santé et aux organismes payeurs de personnaliser les expériences de soins, d’offrir de la qualité aux clients et de les fidéliser à moindre coût.

, une solution basée sur le cloud qui permet aux prestataires de soins de santé et aux organismes payeurs de personnaliser les expériences de soins, d’offrir de la qualité aux clients et de les fidéliser à moindre coût. Les solutions DXC Life Sciences, qui donnent aux organisations de sciences de la vie – notamment les 12 sociétés pharmaceutiques américaines classées Fortune 500 – les outils dont elles ont besoin pour accélérer l’innovation, améliorer leur efficacité opérationnelle et réduire les délais de commercialisation des nouveaux traitements, appareils et médicaments.

