DXC Technology : lance des services gérés multi-cloud reposant sur VMware dans tous les environnements de cloud computing

DXC Technology (NYSE : DXC) lance aujourd'hui une solution d'orchestration, d'automatisation et de gouvernance multi-cloud qui transforme la fourniture de services gérés dans n'importe quel cloud.

Les services gérés multi-cloud de DXC reposant sur VMware offrent une gestion cohérente des services sur mesure et permettent aux clients de maximiser leurs investissements dans VMware pour un avantage concurrentiel multi-cloud significatif. La nouvelle solution de cloud computing a été dévoilée ici à VMworld Europe.

Selon IDC, d'ici 2024, environ 90 % des entreprises du Global 1000 disposeront de stratégies de gestion multi-cloud incluant des outils intégrés dans les clouds publics et privés. Les services multi-cloud gérés de DXC reposant sur VMware offrent une plateforme universelle de gestion du cloud qui offre un libre-service, de l'automatisation et une prestation continue des services informatiques via un modèle " infrastructure-as-code" (IaC).

Les services multi-cloud gérés par DXC reposant sur VMware accélèrent la mise sur le marché, automatisent les services gérés et la livraison des ressources, et contribuent à optimiser les coûts. La nouvelle solution fournit une mise en réseau définie par logiciel et assure une approche DevSecOps. Le tout assorti d'une sécurité et d'une gouvernance intrinsèques utilisant l'IaC sur plusieurs clouds via des plans de déploiement, des pipelines et des stratégies.

" Le cloud multiple est la nouvelle réalité, mais la gestion de ces environnements de cloud computing peut être compliquée ", a déclaré Eugene O’Callaghan, directeur exécutif et directeur général, Cloud and Platform Services, chez DXC. " Les services gérés multi-cloud de DXC reposant sur VMware offrent une solution globale de gestion du cloud pour accélérer le rythme du changement numérique dans les environnements de cloud hybride, optimiser les charges de travail pour le cloud et l'informatique traditionnelle, et déployer la bonne charge sur la bonne plateforme. "

Les services multi-cloud gérés de DXC reposant sur VMware éliminent le besoin d'une intégration étendue dans l'environnement informatique afin d'offrir une expérience de gestion et d'exploitation cohérente aux fournisseurs VMware dans le cloud. En s'appuyant sur VMware vRealize Automation Cloud, l'offre est bâtie sur une pile de gestion éprouvée pour fournir des services gérés sur les architectures multi-cloud actuelles et futures.

" DXC et VMware ont une histoire commune de transformation et de croissance des technologies de l'information, " déclare Susan Nash, Directrice exécutive, Strategic Corporate Alliances, chez VMware. " En combinant les offres de cloud hybride de VMware avec les services cloud DXC et l'expertise de l'industrie, les services multi-cloud gérés de DXC reposant sur VMware permettent aux équipes informatiques de déployer rapidement une gestion universelle dans tous les environnements cloud, facilitant une sécurité, une gouvernance et une conformité communes pouvant aider à réduire les risques tout en accélérant l'adoption du cloud. "

Les services multi-cloud gérés de DXC reposant sur VMware sont intégrés avec DXC Bionix™ ainsi que la plateforme DXC™, la plateforme de distribution de nouvelle génération de l'entreprise.

En savoir plus sur les services multi-cloud gérés reposant sur VMware.

VMware et vRealize Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans le présent communiqué peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

DXC et VMware

Depuis plus de 15 ans, DXC Technology développe des solutions informatiques qui exploitent les technologies VMware. En tant que leader mondial dans les domaines du cloud, de la sécurité, du stockage et de la virtualisation réseau, ainsi que de la gestion des postes de travail et de la mobilité, VMware, membre du DXC Partner Network, aide à donner vie aux transformations numériques des entreprises. DXC compte plusieurs milliers de clients mutuels VMware dans son portefeuille et plus de 1 000 professionnels VMware formés et accrédités.

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout en bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6 000 clients du secteur public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

1. “IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2019 Predictions,” Frank Della Rosa, Eric Newmark, Deepak Mohan, et al. IDC, 2018, Doc # US43001718.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191105006250/fr/