DXC Technology : lance l'application Corporate Incident Response pour aider les entreprises à réduire proactivement les risques

Banco Santander optimise ses systèmes de gestion des crises et le Groupe Nordex renforce la sécurité de ses ouvriers grâce aux fonctionnalités de l'application

DXC Technology (NYSE: DXC) lance aujourd'hui son application de réponse aux incidents en entreprise, baptisée Corporate Incident Response (CIR) pour ServiceNow, pour permettre à des sociétés telles que Banco Santander, une des plus grandes banques de détail et commerciales au monde, et le Groupe Nordex, un des plus grands fabricants d'éoliennes au monde, d'identifier, de répondre et traiter rapidement et proactivement les incidents importants non relatifs aux TI dans l'entreprise, comme ceux touchant les installations, la sécurité physique, l'environnement, la santé et la sécurité. Conçue à partir de la plateforme de ServiceNow, l'application permet aux entreprises de minimiser leurs profils de risque et de surmonter les problématiques avant qu'elles ne deviennent des crises affectant l'organisation dans son ensemble.

L'application CIR n'est autre qu'une solution de gestion de bout en bout des flux de travail destinée à traiter, suivre et résoudre, de manière efficace et standardisée, les incidents qui ne sont pas liés aux TI.

"Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises sont inévitablement amenées à traverser des zones de turbulences. Bien que la résilience opérationnelle ne date pas d'hier, il est nécessaire d'adopter un nouvel angle d'approche en termes de prévention, de réponse, de reprise et, avant tout, de compréhension et d'adaption après une crise", déclare Dan Stoks, vice-président, unité internationale ServiceNow, DXC Technology. "L'application Corporate Incident Response fonctionne avec le flux de gestion intégrée des risques ainsi que d'autres services de ServiceNow, pour permettre aux organisations de gérer en toute sécurité les flux de réponse aux crises et les risques pour l'entreprise."

Principales fonctionnalités de la solution:

Salles de crise — cette fonctionnalité fournit un point de convergence collaborative pour les organisations aux équipes dispersées, afin d'orchestrer le personnel et les mesures adoptées, et de surveiller et évaluer la situation globale.

— cette fonctionnalité fournit un point de convergence collaborative pour les organisations aux équipes dispersées, afin d'orchestrer le personnel et les mesures adoptées, et de surveiller et évaluer la situation globale. Notifications d'application — cette fonctionnalité permet d'envoyer des notifications à tous les membres de l'entreprise, comme des alertes, des notifications push, des e-mails et des SMS à des groupes prédéfinis, ainsi qu'à des partenaires externes et des clients.

— cette fonctionnalité permet d'envoyer des notifications à tous les membres de l'entreprise, comme des alertes, des notifications push, des e-mails et des SMS à des groupes prédéfinis, ainsi qu'à des partenaires externes et des clients. Aperçu à 360 degrés — cette fonctionnalité fournit à l'équipe de direction une vue d'ensemble de la situation en cas d'incident frappant l'activité de l'entreprise, pour lui permettre de prendre des décisions éclairées qui minimisent son profil de risque.

Banco Santander optimise ses systèmes de gestion de crise grâce à l'application CIR de DXC

Banco Santander était à la recherche d'une plateforme unique pour gérer ses processus mondiaux de gestion des installations et de la sécurité, et pour remplacer son précédent système par une nouvelle plateforme numérisée. À l'aide de l'application CIR de DXC avec ServiceNow, Santander a optimisé ses processus grâce à des systèmes plus performants dans la gestion des installations, de la sécurité et des situations de crise, et a amélioré l'expérience utilisateur pour ses responsables et ses clients finaux. La banque a également bénéficié d'informations plus pertinentes et d'une transparence accrue pour ses services mondiaux de gestion des installations et de la sécurité.

"Le renforcement des capacités - existantes et nouvelles - de gestion des installations grâce à une nouvelle plateforme a joué un rôle crucial dans la transformation de notre modèle d'entreprise", déclare Galo Gilarranz Vicente, immobilier, services généraux et sécurité, Banco Santander. "L'application CIR de DXC nous a permis de réduire les coûts en rationalisant la structuration des applications, en standardisant nos processus et en accroissant l'efficience des employés par l'automatisation."

Le Groupe Nordex améliore la sécurité de ses ouvriers grâce à l'expertise de DXC dans les solutions de gestion de santé, de sécurité et environnementale

Le Groupe Nordex s'est tourné vers la solution HSE (santé, sécurité et environnement) de DXC pour ServiceNow, qui fait partie du portefeuille CIR de DXC, afin de créer une culture axée sur la sécurité dans l'intégralité de ses activités internationales. Avec la solution HSE de DXC, le Groupe Nordex tire parti d'un processus plus performant pour réduire les risques pour les ouvriers et stopper les incidents avant qu'il ne se produisent.

"Nordex s'engage en faveur de la sécurité de ses ouvriers à l'aide de processus adaptés pour prévenir les incidents professionnels et y répondre", déclare Philipp Marten, responsable des programmes, systèmes commerciaux, Groupe Nordex. "Avec la solution HSE de DXC, nous sommes en mesure d'abaisser la complexité de notre système, d'optimiser le signalement des incidents et de créer un environnement de travail plus sûr dans nos sites du monde entier."

DXC propose cette application à titre gratuit durant 120 jours afin de compléter et d'optimiser les capacités des applications Emergency Response Management de ServiceNow.

"La gestion des risques opérationnels joue un rôle fondamental dans la façon dont ServiceNow renforce la résilience de nos clients, aussi bien dans leurs opérations TI que les autres", déclare David Parsons, vice-président principal, alliances internationales et écosystème des canaux, ServiceNow. "L'application Corporate Incident Response de DXC Technology est l'exemple parfait d'une solution innovante qui augmente la valeur de notre plateforme Now et de notre portefeuille Risk and Business Continuity, afin de répondre aux cas d'utilisation critiques et émergents de nos clients communs."

Pour de plus amples renseignements et pour télécharger l'application CIR pour ServiceNow, cliquez ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) permet aux entreprises internationales d'exécuter les systèmes et opérations essentiels à leur mission tout en modernisant les capacités informatiques, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Bénéficiant de dizaines d'années d'innovation, les plus grandes entreprises du monde accordent leur confiance à DXC pour déployer sa pile technologique d'entreprise et leur offrir ainsi de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur DXC et l'intérêt que nous portons à nos employés, à nos clients et à l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur le site www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200521005592/fr/