DXC Technology : lance un centre d'innovation à Londres

DXC Technology (NYSE : DXC), leader mondial indépendant des services informatiques de bout en bout, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du DXC Innovation Centre à Londres pour permettre à la société et à ses clients de développer et de fournir des solutions numériques à fort impact.

Le London Innovation Centre de DXC est un environnement collaboratif qui s'appuie sur l'expérience mondiale de l'entreprise dans le domaine de la transformation numérique, tire parti de sa riche connaissance de l'industrie et de son réseau de partenaires indépendants, et crée un environnement propice à l'incubation d'idées, à la formation et au développement.

Le London Innovation Centre complète le réseau numérique de DXC au Royaume-Uni, qui comprend un centre de transformation numérique à Newcastle qui aide déjà les clients à transformer et à accélérer la création de valeur commerciale. Dans le cadre de ce réseau, les technologues numériques de DXC et les experts en solutions d'entreprise travailleront avec les clients et les partenaires pour moderniser et intégrer l'informatique grand public en déployant des solutions numériques à grande échelle.

"Notre Centre d'innovation réunit des technologies novatrices, une pensée créative et des pratiques exemplaires pour élaborer des solutions innovantes pour nos clients dans une ère numérique en évolution rapide", a déclaré Maruf Majed, vice-président et directeur général, DXC Royaume-Uni, Irlande, Israël, Moyen-Orient et Afrique. "Le Centre d'innovation crée des occasions pour nos employés, nos clients et nos partenaires d'acquérir une précieuse expérience pratique de la technologie numérique dans des applications commerciales du monde réel."

Idéation numérique locale et mondiale

Le London Centre présente des technologies numériques émergentes telles que l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, l'IdO, la blockchain et la robotique. L'accent sera mis sur des secteurs tels que le gouvernement, l'énergie et les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie, les voyages et les transports, les assurances, les services financiers et la fabrication.

Dans le cadre du réseau mondial de centres d'expérience numérique de DXC, le site de Londres s'appuiera sur des équipes mondiales de spécialistes du numérique qui travaillent à la cartographie numérique des parcours et à la co-création de prototypes à la pointe du progrès. L'objectif est de créer des solutions de niveau entreprise, sécurisées et évolutives à l'échelle mondiale pour un déploiement rapide dans les environnements clients.

Possibilités de développement, d'engagement et d'expérience

Le Centre d'innovation créera de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement de carrière pour les employés de DXC - y compris des compétences et des capacités numériques personnelles et organisationnelles - et contribuera au développement des communautés technologiques et commerciales au Royaume-Uni.

Les engagements initiaux des clients en matière de services numériques porteront principalement sur :

Ouverture d'un compte numérique - Pour les clients qui interagissent numériquement avec leurs fournisseurs de services bancaires, qui ont une obligation envers leurs clients et sont liés par la réglementation gouvernementale, de s'assurer que les interactions sont effectuées légalement ;

- Pour les clients qui interagissent numériquement avec leurs fournisseurs de services bancaires, qui ont une obligation envers leurs clients et sont liés par la réglementation gouvernementale, de s'assurer que les interactions sont effectuées légalement ; Efficacité des travailleurs sur le terrain - Grâce aux derniers casques à commande vocale et à la possibilité de connecter les travailleurs à l'aide de flux de travail numériques, les tâches peuvent être exécutées efficacement et les détails peuvent être téléchargés dans les systèmes d'entreprise ;

- Grâce aux derniers casques à commande vocale et à la possibilité de connecter les travailleurs à l'aide de flux de travail numériques, les tâches peuvent être exécutées efficacement et les détails peuvent être téléchargés dans les systèmes d'entreprise ; Tableau de bord KPI - Fournir une vue de niveau C des indicateurs clés de performance de l'entreprise ; et

- Fournir une vue de niveau C des indicateurs clés de performance de l'entreprise ; et Le concept Smart Factory - Accroître la productivité grâce aux technologies de fabrication numérique et à l'IdO.

En exprimant le point de vue du réseau de partenaires DXC, Peter Almond, directeur de PwC Alliance, a déclaré : "Le lancement du London Innovation Centre de DXC offre à PwC une puissante extension de son propre écosystème de centres d'expérience client et lui permet de co-créer des solutions numériques innovantes qui s'enracinent dans les réalités du déploiement de la technologie à grande échelle dans des environnements d'entreprise complexes."

Le Centre d'innovation de Londres de DXC s'appuiera également sur la recherche et les structures qui traitent des concepts tels que “Winning in the 21st Century Organisation” et “Developing the mindsets of 21st Century Humans” du Leading Edge Forum, un groupe de réflexion indépendant.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), leader indépendant des services informatiques de bout en bout à l'échelle mondiale, dirige les transformations numériques de ses clients en modernisant et en intégrant leurs systèmes informatiques classiques et en déployant des solutions numériques à grande échelle pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L’indépendance technologique de la société, ses talents étrangers et son réseau étendu de partenaires permettent à 6 000 clients des secteurs privé et public de 70 pays de s’épanouir face au changement. DXC est un leader reconnu en matière de responsabilité des entreprises. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site dxc.technology et consulter THRIVE, la destination numérique de DXC des acteurs du changement et des innovateurs.

À propos du Leading Edge Forum (LEF)

Le Leading Edge Forum est un groupe de réflexion indépendant qui s'engage à aider ses clients à saisir les occasions créées par les perturbations. Grâce à son écosystème mondial de praticiens, de perturbateurs et d'innovateurs de pointe, LEF crée des recherches progressives et des interventions consultatives sur les pratiques futures qui incitent les clients à activer le changement et à accélérer l'impact avec leurs propres organisations et clients.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190618005871/fr/