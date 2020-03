DXC Technology : nomme Ken Corless vice-président exécutif des offres et partenaires stratégiques

DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui que Ken Corless a été nommé vice-président exécutif des offres et partenaires stratégiques.

Ken Corless, DXC Executive Vice President, Offerings & Strategic Partners, DXC Technology (Photo: Business Wire)

Ken Corless, qui a récemment occupé le poste de directeur de la technologie (CTO) des procédures cloud chez Deloitte, relèvera de Mike Salvino, président-directeur général de DXC. La nomination de Ken Corless représente le huitième ajout à l’équipe de direction de Mike Salvino depuis sa nomination comme PDG en septembre dernier.

En sa qualité de vice-président exécutif, Ken Corless supervisera les principales offres de DXC, notamment les services cloud et de plateforme, la sécurité, l'analyse, l'Internet des Objets (IoT), les services d'application et le cloud et les applications d'entreprise. Il sera également en charge des relations avec les partenaires de l'écosystème de DXC, comprenant notamment les leaders de l'industrie du cloud, les applications et logiciels d'entreprise, les réseaux et le matériel. Ken Corless travaillera avec les partenaires stratégiques de DXC pour déterminer les offres collaboratives de mise sur le marché et permettre de faire une analyse de rentabilité des investissements de DXC et des partenaires.

Dans l'ensemble, la supervision de Ken Corless sur les offres et les partenaires de DXC garantira l'apport des meilleures solutions technologiques à l'entreprise pour répondre aux besoins et aux exigences de ses clients.

« Ken nous aidera à innover, optimiser et standardiser nos offres pour fournir des solutions différenciées dans toute la pile technologique de l'entreprise », a déclaré Mike Salvino. « Aujourd'hui, dans le secteur des TI, le travail d'équipe est essentiel pour fournir nos clients, et Ken a fait ses preuves en termes de développement de partenariats de pointe performants.

« J'ai hâte de voir Ken se mettre à l'œuvre avec nos équipes chargées des offres et avec nos partenaires pour aider DXC à se développer ».

Ken Corless a plus de 30 ans d'expérience dans des fonctions orientées client dans le secteur des TI.

En tant que CTO des procédures cloud chez Deloitte, il était chargé de faire l'apologie du cloud à l'échelle de l'entreprise, de la priorisation des investissements de Deloitte dans les actifs cloud, de l'analyse des cibles d'acquisition et de la création de partenariats technologiques dans l'écosystème. Avant son passage chez Deloitte, il a passé plus de 28 ans chez Accenture, en qualité d'associé directeur mondial associé de la technologie ; directeur exécutif des applications d'entreprise et directeur général de la technologie et de l'architecture.

Au cours de ses débuts chez Accenture, Ken Corless a occupé un certain nombre de postes de direction dans des programmes d'externalisation informatique transformationnelle, dans lesquels il a permis à des entreprises de tous les secteurs d'obtenir un avantage concurrentiel en adoptant de nouvelles technologies.

Basé à Chicago, Ken Corless est diplômé du Massachusetts Institute of Technology, où il a obtenu une licence en gestion et une autre en mathématiques.

À propos de DXC Technology

La technologie DXC (NYSE: DXC) aide au fonctionnement des systèmes et opérations essentielles des entreprises mondiales tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Avec des décennies d'innovation, les plus grandes entreprises du monde font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise afin d'offrir de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. En savoir plus sur l'historique de DXC et nos efforts pour nous concentrer sur les employés, les clients et l'exécution opérationnelle en visitant le site www.dxc.technology.

