DXC Technology : nomme Mike Salvino au poste de président et chef de la direction pour succéder à Mike Lawrie, qui se retire de la fonction de chef de la direction et continue en tant que président du conseil

DXC Technology (NYSE: DXC) annonce ce jour que le conseil d'administration de la société a élu Mike Salvino au poste de président et de chef de la direction, à compter d'aujourd'hui.

Mike Salvino, DXC Technology President and CEO (Photo: Business Wire)

Salvino succède à Mike Lawrie, qui occupait le poste de président du conseil, président et chef de la direction de DXC depuis la création de la société en 2017. Lawrie laisse ses fonctions de président et de chef de la direction, et a annoncé qu'il quitterait son poste de président du conseil de DXC le 31 décembre 2019.

"Mike Salvino, qui intégra le conseil de DXC en mai 2019, est un dirigeant respecté dans le secteur des services informatiques avec plus de 30 ans d'expérience et une expertise éprouvée dans la construction d'activités rentables qui ont généré de la valeur pour les clients et les actionnaires", déclare Manoj P. Singh, président du comité de nomination du conseil d'administration.

Lawrie et le conseil d'administration de DXC abordèrent la question de la succession et d'un départ planifié il y a un an environ. Avec son soutien, le conseil se lança dans l'identification et le recrutement de son successeur.

"Nous voulons remercier Mike Lawrie pour avoir guider DXC dans son intégration réussie et sa phase initiale de transformation", ajoute M. Singh. Durant ses années de service, DXC est devenu le chef de file mondial des services informatiques de bout en bout et indépendants et a mis sur pied de solides capacités numériques pour aider DXC à exécuter sa stratégie. Nous comptons sur son leadership confirmé durant cette transition importante.”

M. Salvino occupait récemment la fonction de directeur général chez Carrick Capital Partners, une société de capitaux privés axée sur le secteur technologique, dans laquelle il se spécialisa dans les services technologiques, y compris l'externalisation des processus d'entreprise (BPO), la sécurité et l'apprentissage machine.

Avant de rejoindre Carrick, M. Salvino travailla durant sept ans comme chef de la direction du groupe Accenture Operations, une des cinq branches d'Accenture, et fut un membre du comité international de gestion d'Accenture. M. Salvino dirigea les 100 000 collaborateurs des Opérations internationales d'Accenture, et augmenta l'activité de 20 pour cent durant sa dernière année. M. Salvino quitta Accenture pour Carrick en 2016 après avoir passé plus de 22 ans au sein de la société.

"Mike Salvino est le candidat idéal pour diriger DXC dans sa prochaine phase de croissance", déclare M. Lawrie. "Il est un dirigeant jouissant d'une solide expérience dans la direction d'entreprises, et forgea des relations de confiance avec la clientèle, et créa un environnement pour former de nouveaux talents.

"Cela a été un privilège d'occuper le poste de chef de la direction, à l'heure où nous avons orienté DXC vers la transformation numérique et vers la recherche d'un service client optimal", ajoute M. Lawrie. "DXC est une entreprise de premier rang, construite par des dirigeants et des équipes d'exception. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli."

Et Mike Salvino d'ajouter: "DXC possède un portefeuille client enviable, de solides partenariats sectoriels et une talentueuse équipe internationale. Je me réjouis à l'idée mettre à profit ces atouts et mon expertise opérationnelle pour accélérer l'exécution de notre stratégie de croissance."

À propos de DXC Technology

DXC Technology, chef de file mondial des services informatiques de bout en bout et indépendants, gère et modernise les systèmes critiques en les intégrant aux nouvelles solutions numériques afin d'optimiser les performances commerciales. Grâce à sa portée internationale, ses talents, ses plateformes d'innovation, son indépendance technologique et son vaste réseau de partenaires, la société permet à plus de 6 000 clients du secteur public et privé, répartis dans 70 pays, de prospérer dans un monde en pleine évolution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.dxc.technology.

