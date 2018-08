Dynacor Gold Mines : annonce le paiement de son premier dividende trimestriel

Mines d’Or Dynacor Inc. (TSX : DNG) (OTC : DNGDF) (Dynacor ou la Société) est ravie d’annoncer aujourd’hui que son conseil d’administration (CA) a approuvé l’initiation de dividendes trimestriels en espèces à ses actionnaires et la déclaration du premier dividende en espèces dans l’histoire de la société. Le dividende de 0,01 CAD par action ordinaire est payable le 1er octobre 2018 aux actionnaires inscrits à la date du 20 septembre 2018.

Dynacor compte parmi les principaux opérateurs d'achat et de traitement de minerai au Pérou. Avec sa nouvelle installation de traitement du minerai fonctionnant presque à pleine capacité, la Société prévoit que 2018 sera la meilleure année de son histoire. Le modèle d’entreprise stable de Dynacor a prouvé sa capacité à résister à la volatilité du prix de l’or. La Société est dégagée de toute dette, dans une situation financière saine et en marche vers son 30ème trimestre consécutif de bénéfices.

Jean Martineau, président et chef de la direction, a déclaré : « Notre équipe a travaillé très dur pour faire de la Société ce qu’elle est aujourd’hui. Notre solide situation financière et notre position de leadership sur notre marché nous disent que le moment est opportun pour commencer ce qui nous pensons sera une initiative durable de paiement d’un dividende trimestriel. Nous avons un actionnariat fort qui affiche un soutien loyal depuis des années. Je suis particulièrement ravi de dire que cette déclaration de dividende très attendue, conjointement avec le programme de rachat d’actions récemment annoncé par la Société, font partie de notre plan stratégique visant à maximiser les rendements pour nos actionnaires méritants. »

La déclaration et le paiement de dividendes sont au bon vouloir du CA et dépendront des résultats financiers, des besoins de trésorerie et des perspectives futures de la Société, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents par le CA.

Les paiements de dividende de la Société seront qualifiés de ”dividende admissible” aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada.

À PROPOS DE MINES D’OR DYNACOR INC.

Mines d’or Dynacor Inc. est un producteur d’or ayant son siège social à Montréal, au Canada. L’entreprise est engagée dans la production via ses opérations de traitement du minerai approuvées par le gouvernement. Actuellement, Dynacor produit et explore au Pérou, où son équipe dirigeante possède plusieurs décennies d’expérience et d’expertise. En 2017, Dynacor a produit 79 897 onces d’or, un chiffre en hausse de 9 % par rapport à 2016 (73 477 onces). Dynacor est inscrite à la Bourse de Toronto (DNG) et sur le marché hors cote (OTC) aux États-Unis sous le symbole DNGDF.

RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE

Certaines déclarations ci-dessus peuvent constituer des énoncés prospectifs qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Dynacor, ou les résultats de l’industrie, soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la direction concernant les événements et la performance opérationnelle futurs à la date du présent communiqué de presse.

