30/07/2020 | 14:03

Le groupe DuPont annonce ce jeudi en bénéfice par action en données ajustées, au deuxième trimestre, de 0,70 dollar, en baisse de -28% par rapport à un BPA de 0,97 dollar un an plus tôt.



Les ventes s'affichent pour leur part à 4,8 milliards de dollars, en baisse de -12% (-10% en organique).



S'agissant de ses attentes, DuPont anticipe un BPA ajusté compris entre 0,71 et 0,73 dollar.



