E.ON : en recul malgré des profits ajustés en hausse

08/08/2018 | 09:53

E.ON recule de 1,7% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net ajusté en hausse de 19% à 1,05 milliard d'euros au titre des six premiers mois de l'année, ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en croissance de 10% à 1,9 milliard.



'Nos activités principales -réseaux énergétiques, solutions clients et renouvelables- ont réalisé de bons résultats, même si nous restons confrontés à une concurrence âpre, surtout dans les solutions clients', indique le directeur financier Marc Spieker.



Aussi, le groupe énergétique allemand réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2018, avec un profit opérationnel ajusté entre 2,8 milliards et trois milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net ajusté entre 1,3 et 1,5 milliard.



