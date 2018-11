E.ON : l'intégration d'Innogy en bonne voie

12/11/2018 | 13:03

E.ON indique ce lundi progresser dans l'intégration d'Innogy, préparant notamment une architecture de marque plus détaillée.



Ainsi, les entreprises ont déclaré avoir pris leurs premières 'décisions majeures' concernant les projets pour l'avenir du groupe - qui s'appellera toujours E.ON -, la structure organisationnelle et les activités d'innovation.



E.ON et Innogy précisent avoir également validé un potentiel de synergies, déjà identifié, compris entre 600 et 800 millions d'euros à compter de 2022.



L'accord entre les deux entreprises nécessite toujours l'approbation des autorités de la concurrence et de la réglementation concernées. E.ON et innogy resteront des sociétés indépendantes jusqu'à la clôture de la transaction.





