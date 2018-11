E.ON : projet de grand parc éolien en Suède

16/11/2018 | 11:56

E.ON et Credit Suisse font part d'un projet de 500 millions d'euros visant à construire l'un des plus grands parcs éoliens sur terre d'Europe. Installé dans une zone boisée en Suède centrale, ce parc devrait être finalisé vers la fin 2021.



Le projet Nysäter représentera 475 mégawatts et sera équipé de 114 turbines fournies par le fabricant allemand Nordex. Il sera financé conjointement avec Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP) et sa construction doit démarrer en 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.