E.ON : Jefferies n'est plus à 'achat'

28/08/2018 | 15:12

Jefferies dégrade sa recommandation sur E.ON de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 11 à 10,2 euros, estimant que 'la décote du titre par rapport à ses pairs pourrait persister un certain temps'.



S'il voit toujours l'échange d'actifs avec RWE comme le bon mouvement stratégique, le broker se dit plus prudent sur les perspectives d'E.ON, pointant les nouveaux risques de régulation en Suède et les pressions en cours dans l'activité particuliers.



Aussi, l'intermédiaire financier abaisse de 7% ses prévisions de BPA coeur pro forma pour les exercices 2020 à 2022. Sur la base de celle de 2020, le titre du groupe énergétique allemand se traite encore avec une décote de 9% par rapport à ses pairs, selon lui.



