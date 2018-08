E.ON : Oddo BHF reste à 'achat' après les résultats

09/08/2018 | 10:56

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 10 euros sur E.ON, après la publication par le groupe énergétique allemand de résultats légèrement supérieurs aux attentes et d'une guidance confirmée.



'Avec l'acquisition des activités de réseau et de retail d'Innogy, E.ON devrait se concentrer principalement sur les activités de réseaux, où la numérisation et la décentralisation offrent des opportunités de croissance intéressantes', souligne l'analyste.



Le bureau d'études estime en outre que la poursuite de la rationalisation de la structure du groupe ferait plus que compenser l'augmentation de capital de 20%, qui ferait partie de la transaction avec son pair RWE.



